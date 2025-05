Da Unicredit trimestre record, utile a 2,8 miliardi

Unicredit mette a segno il miglior trimestre della storia e sopra le stime con un utile netto in rialzo dell' 8,3% a 2,8 miliardi di euro. I ricavi sono in rialzo del 2,8% a 6,5 miliardi, trainati da commissioni in rialzo del 8,2% a 2,3 miliardi che hanno più che compensato la riduzione del margine di interesse a 3,5 miliardi di euro. "Il controllo dei costi è rimasto fra i migliori nel settore, risultando in un rapporto costi/ricavi leader di mercato pari al 35,4%. La qualità degli attivi è rimasta solida, il costo del rischio basso e gli overlays invariati. Le nostre linee di difesa sono state rafforzate e ci posizionano al meglio per un ampio spettro di scenari macroeconomici", evidenzia il ceo di Unicredit, Andrea Orcel. Il Cet1 ratio pari al 16,1% è aumentato rispetto al trimestre precedente, con i 5,3 miliardi di generazione totale di capitale che hanno più che compensato l'impatto dei 2,8 miliardi, pari al 100% dell'utile netto, accantonati per le distribuzioni del 2025, e di Basilea. Il capitale in eccesso è aumentato e si trova in un range compreso tra circa 8,5 e 10 miliardi di euro rispetto al Cet1 ratio obiettivo del 12,5-13% o a circa 7,5 miliardi al netto delle voci più volatili. I proventi da attività di negoziazione si sono attestati a 641 milioni, in rialzo di oltre il 100 per cento rispetto al trimestre precedente e in rialzo del 19,9% rispetto allo scorso anno, spingendo ulteriormente la performance dei ricavi. Questo risultato è stato trainato in gran parte da una intensa attività della clientela, in particolare in Germania, e dal risultato positivo della tesoreria e del portafoglio strategico coperto. Quanto al portafoglio creditizio rimane resiliente, supportato da basse esposizioni deteriorate nette con livelli di copertura aumentati, un approccio prudente verso l'erogazione di nuovi crediti, e robuste linee di difesa, inclusi 1,7 miliardi di overlays sulle esposizioni in bonis, sostanzialmente invariati rispetto al trimestre precedente.