Emma Bonino cittadina onoraria di Bra

"Sono transnazionale per virtù, necessità e curiosità, ma non mi sono mai sentita apolide: so di avere una terra, delle radici e un luogo da dove vengo e dove spero di tornare presto". Così Emma Bonino è intervenuta - in collegamento web dalla sua abitazione a Roma - alla cerimonia durante la quale la città di Bra (Cuneo) le ha conferito la cittadinanza onoraria. Nella motivazione si menziona "il suo impegno e il suo attivismo in tema di diritti umani, giustizia, promozione della democrazia e della libertà di scelta e di espressione". La scelta era stata deliberata a dicembre scorso dal consiglio comunale della città in cui l'ex ministro e commissaria europea, esponente di spicco del radicalismo, è nata nel 1948, conducendovi gli studi fino alla maturità classica. La cerimonia si è svolta in municipio il 9 maggio, nella giornata dedicata all'Europa, a 75 anni dalla dichiarazione Schuman. "Un grande onore poter celebrare la Festa dell'Europa con il conferimento della Cittadinanza onoraria a Emma Bonino che, con il suo impegno di tanti anni in ambito politico e umanitario, ha contribuito a un'Europa unita, efficiente ed efficace" ha commentato il sindaco Gianni Fogliato.