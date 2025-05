Fatturato settore orafo +4,4%, export ai massimi

Il 2024 si chiude per il settore orafo italiano, incluso il comparto della bigiotteria, con una crescita del fatturato del 4,4%, in controtendenza rispetto agli altri comparti del sistema moda come tessile, abbigliamento e filiera della pelle che hanno mostrato un calo del 9,1%. E' quanto emerso nel corso di un incontro a OroArezzo, il primo appuntamento organizzato all'interno di questo evento fieristico dal Club degli Orafi Italia, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Se si considera, invece, l'indice di produzione, si osserva una contrazione rispetto al 2023 pari al 3,2%. Le prime statistiche dei mesi di gennaio e febbraio indicano un rallentamento nel fatturato che resta comunque positivo con una variazione del 2,4% a fronte di una riduzione nella produzione che conferma elementi di maggior criticità (-8,2%). Il 2024 si caratterizza anche per il nuovo punto di massimo raggiunto dall'export di gioielli in oro: le vendite nei mercati internazionali sono state pari a 13,7 miliardi di euro (+49% in valore e +23% in quantità). Una parte rilevante di questo incremento è legata alle maggiori esportazioni verso la Turchia che sono passate da 922 milioni di euro a 5,3 miliardi, rendendola di gran lunga il primo mercato di riferimento. Tra gli altri mercati di sbocco, si sottolinea il buon andamento delle vendite verso gli Emirati Arabi Uniti (+9,7%) che hanno superato per importo le esportazioni verso Stati Uniti (-10,7%) e Svizzera (-9,4%). Dal punto di vista territoriale, Arezzo si conferma come il distretto più rilevante in termini di esportazioni che sono più che raddoppiate (+119%) e hanno raggiunto il valore di 7,7 miliardi di euro, grazie anche al maggior coinvolgimento nella crescita nel mercato turco. Un focus particolare, secondo quanto illustrato a OroArezzo, è stato dedicato al mercato americano: nel 2024 le esportazioni di gioielli in oro verso questo mercato hanno superato il miliardo di euro e l'Italia rappresenta il terzo partner per le importazioni degli Stati Uniti con una quota del 12% dopo India (25%) e Francia (14%). A livello territoriale le province più esposte sul mercato americano in termini di esportazioni di gioielli e bigiotteria sono Torino (22%), Treviso (18%), Vicenza (17%), e con un inserimento maggiore della media nazionale che si attesta al 9%. Per contestualizzare e integrare le statistiche ufficiali, il Club degli Orafi Italia e Intesa Sanpaolo realizzano periodicamente una rilevazione con il coinvolgimento degli operatori di settore, arrivata alla nona edizione. Nonostante le recenti evoluzioni del contesto geo-politico che hanno influito sul sentiment degli operatori con una revisione in negativo per il 57% dei rispondenti rispetto a gennaio, complessivamente per il 2025 le attese restano positive con una quota del 21% dei partecipanti che si aspetta una crescita del fatturato, di poco inferiore rispetto al 25% che si era espresso in questo senso a dicembre.