Sciopero dei precari dell'Università contro i tagli

I precari e precarie dell'Università hanno scioperato oggi a Torino, come in tutta Italia, "contro le politiche del precariato universitario e i tagli al Fondo di finanziamento ordinario portati avanti dal governo". La Flc-Cgil, raccogliendo l'appello delle assemblee precarie nazionali che da mesi denunciano la situazione, ha indetto una mobilitazione del personale a tempo determinato, degli assegnisti di ricerca e di tutti i rapporti di lavoro a termine presenti nell'università. I precari negli atenei sono più di 40.000 tra ricercatori a tempo determinato, (10mila), assegnisti (25mila), borsisti e docenti a contratto (migliaia). Inoltre, ci sono migliaia di appalti e servizi esternalizzati - spiega la Flc - una bolla gonfiata dal Pnrr, con decine di migliaia di contratti scaduti o in scadenza: la più grande espulsione dall'università della storia. In Piemonte sono a rischio 2.200 posti di lavoro. Lo sciopero in corso interessa tante ragazze e tanti ragazzi ritornati in Italia dal lavoro all'estero, veri e propri cervelli in fuga che sono rientrati grazie ai fondi del Pnrr. "Se il governo non cambierà idea si troveranno licenziati a fine anno, sono 2.200 posti di lavoro in meno nell'intelligenza, quell'intelligenza su cui si fa molta retorica e molti annunci ma che poi si traduce in un impoverimento, in un aumento dei costi per studiare l'università, in una difficoltà a studiare, perché senza questi giovani l'università si ferma. Non lasciamoli soli, difendiamo il lavoro e non facciamo fuggire i nostri giovani da questo Paese" osservano Giorgio Airaudo, segretario generale Cgil Piemonte e Federico Bellono, segretario generale Cgil Torino.