Leggono più libri le donne, 93% dei torinesi sceglie la carta

Il 61% dei torinesi ha letto almeno un libro nel 2024 (tra le donne il 63%; tra gli uomini il 58%). A prevalere è la quota dei lettori che ne leggono da 4 a 12 all'anno (il 31%), mentre il 20% ne legge da 1 a 3. Poco più di una persona su 10 (l'11%) dedica più tempo alla lettura, con oltre 12 libri letti in un anno. I dati sulla lettura fanno parte di un'indagine effettuata dalla Camera di Commercio di Torino. Tra le donne è maggiore la quota non solo di chi legge almeno un libro, ma anche di chi si dedica alla lettura con maggiore continuità (il 44% ha letto più di tre libri a fronte del 38% degli uomini). La quota di lettori differisce in base al titolo di studio: se tra le persone con licenza elementare o media, comprese quelle senza titolo di studio, appena il 38% legge almeno un libro all'anno, tale percentuale sale al 68% e all'87% rispettivamente tra i diplomati e tra i laureati. I torinesi prediligono romanzi e racconti, con poesia e teatro (il 63% dei lettori), ma l'interesse è rivolto anche al genere "gialli, noir e horror" (il 37%) e alla saggistica/attualità (il 30%), mentre riscontrano pari interesse i generi fantascienza e fantasy e quello delle scienze umane e sociali (entrambi il 17%). Fra i lettori e le lettrici torinesi, è largamente prevalente l'utilizzo di libri cartacei (il 93%), mentre il 20% fa uso degli e-reader, cui si aggiungono gli utilizzatori di tablet e pc (il 4%) e di smartphone (il 2% per la lettura dei libri on line). Appena il 2% utilizza audiolibri. Quanto ai luoghi di acquisto dei libri, la piccola libreria di vicinato è scelta dal 39% delle famiglie, quota che supera di poco le librerie di grandi dimensioni (il 37%). In ogni caso, più di una famiglia su tre (il 35%) fa oggi ricorso agli acquisti on line, mentre il 6% effettua acquisti in eventi dedicati (come il Salone del Libro). Il 4% compra al supermercato o in edicola. Alla base della scelta di non leggere c'è soprattutto la mancanza di interesse (per 3 "non lettori" su 4), seguita dalla carenza di tempo (il 20%). Del tutto residuale la motivazione legata al costo dei libri (4%).