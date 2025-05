Stellantis: assemblate a Mirafiori prime preserie Nuova 500 ibrida

Nello stabilimento di Stellantis di Mirafiori, a Torino, sono state assemblate le prime unità di preserie della Nuova 500 ibrida. Come si legge in una nota, "l'inizio di questa fase segna un momento cruciale nel processo di industrializzazione del modello, che è in linea per iniziare la produzione entro la fine dell'anno. L’obiettivo è il mese di novembre". Con la 500 ibrida, Fiat amplia la sua gamma e riafferma il suo legame con il Paese, in linea con quanto previsto dal Piano Italia presentato nei mesi scorsi al Mimit. "La 500 Hybrid offre elettrificazione accessibile e stile iconico, dimostrando che la rilevanza sociale è al centro della missione del marchio", ha detto Olivier Francois, Ceo di Fiat e Cmo Globale di Stellantis, sottolineando che "con la 500 Hybrid, stiamo rafforzando la produzione a Mirafiori per garantire la produttività dell'impianto e soddisfare la domanda. Le nostre radici sono in Italia e non è un caso che le due Fiat più iconiche siano prodotte qui, la Panda a Pomigliano e la 500 a Mirafiori”. La società ricorda che la 500 è "ambasciatrice del Made in Italy", visto che oltre il 70% della produzione realizzata a Mirafiori è esportata all'estero.