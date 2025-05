Torino a Riyadh, confronto sulla transizione digitale

È dedicata a transizione digitale e digital twin la seconda giornata dell'Arab European Cities Dialogue a Riyadh, dove il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, è intervenuto alla sessione plenaria 'Digital Transformation in Urban Governance'. Obiettivo dell'incontro è comprendere gli sforzi di trasformazione digitale nella governance urbana e identificare le lacune nell'adozione e nell'implementazione delle nuove tecnologie; condividere buone pratiche e discutere di efficienza dei servizi, inclusività, delle sfide comuni per le città nell'applicazione delle tecnologie digitali nella gestione urbana. "Dialogo e creazione di reti internazionali - dice il sindaco - sono per Torino elementi strategici fondamentali e il confronto tra città è essenziale per contribuire a costruire comunità più sostenibili, inclusive, proiettate al futuro. A Torino abbiamo scelto di investire risorse in una strategia digitale ampia 2024-2028, sperimentando e implementando soluzioni smart e impegnandoci nel contempo a contrastare il digital divide. Abbiamo presentato il Digital Twin - aggiunge -, e i 45 punti di facilitazione digitale attivati per aiutare le cittadine e i cittadini ad avere accesso ai servizi on line, contribuendo a ridurre le diseguaglianze. Solo coniugando applicazioni sperimentali di alto livello e inclusività della transizione digitale - conclude - possiamo costruire una città all'avanguardia, coesa e solidale e attraverso la combinazione tra dialogo internazionale e innovazione digitale, Torino vuole contribuire alla definizione di un modello di città intelligente e sostenibile".