Pd, si porti in Consiglio il confronto sul Piano sociosanitario

La capogruppo Pd in Regione Gianna Pentenero e il consigliere dem Daniele Valle (Pd) chiedono di portare in Consiglio il confronto sul Piano sociosanitario. "Oggi in Commissione sanità - affermano Pentenero e Valle - siamo tornati sulla discussione relativa al documento propedeutico al Piano sociosanitario.La giunta ha illustrato un piano di lavoro che nel giro di un mese dovrebbe condurre a produrre un documento definitivo, da portare in approvazione prima della pausa estiva, attraverso un percorso di audizioni gestite dalla giunta regionale. Si tratta di una tabella di marcia molto stretta, visto che si parte da un documento che si limita a una mera enunciazione, peraltro edulcorata, dei problemi sul tavolo. Una fotografia dell'esistente aggiustata con photoshop, non una proposta d'azione". "Anche oggi rispetto ai temi più controversi - sottolineano - la discussione si è attestata su mere enunciazioni di principio, senza indicare quali soluzioni potranno garantire i principi enunciati. Abbiamo chiesto di cominciare ad audire i soggetti interessati in Commissione: sindacati, ordini professionali, associazioni dei pazienti e dei familiari, enti del terzo settore e soggetti gestori. Siamo convinti che una discussione pubblica e partecipata possa essere il migliore strumento per arrivare a un piano all'altezza delle ambizioni".