Ex Ilva: Urso, oggi incontro commissari sindacati su cig

"Avevamo detto che era necessario fare le attività di messa in sicurezza dell'impianto" dell'ex Ilva di Taranto. "Purtroppo l'autorizzazione è stata data troppo tardi e compromessa l'attività produttiva, cioè l'altoforno 1. Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso a Radio24.. "Questo vuol dire che non ci sarà più la possibilità di riprendere un livello produttivo significativo come previsto nel piano industriale. Questa mattina i commissari incontreranno i sindacati per comunicare loro i necessari interventi anche di cassa integrazione vista che la produzione dovrà essere significativamente ridimensionata".