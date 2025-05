Meno imprese familiari (-10%), più società di capitali (+7%)

Nel 2024 "si registra una diminuzione del 10,13% delle imprese familiari, a fronte di un aumento del 7,18% delle società di capitali, che costituiscono circa il 76% del totale delle imprese costituite nell'ultimo anno". In termini assoluti, comunque, lo scorso anno il saldo delle costituzioni di aziende "è positivo", giacché ne sono state avviate "137.675 nuove, a fronte di 42.159 scioglimenti". È ciò che si legge nel Rapporto Dati statistici notarili relativo al 2024, elaborato dal Consiglio nazionale del Notariato, e che l'ANSA ha potuto visionare in anteprima. Il documento dei professionisti mette in risalto il decadimento dell'attrattività del modello di 'impresa di famiglia' (quello, cioè, che vede al lavoro, in azienda, i parenti entro il terzo grado e gli affini fino al secondo grado del titolare) nella nostra Penisola: il fenomeno, ad ogni modo, "è collocato per più del 60% dei casi al Nord del Paese". Le realtà produttive a conduzione familiare, si sottolinea, "risultano prevalentemente localizzate nelle regioni della Lombardia e Veneto (insieme rappresentano il 30% circa del totale), mentre si registra una sensibile diminuzione degli atti costitutivi in Emilia Romagna e Marche (circa il 15% in meno rispetto all'anno precedente), nelle quali gli eventi climatici estremi del 2024 evidentemente hanno fortemente limitato la naturale laboriosità del territorio", scrivono i notai.