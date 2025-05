Piemonte, oltre 4,5 milioni per inclusione giovani 15-34 anni

La giunta regionale del Piemonte ha dato via libera al programma Piemonte per i giovani', progetto triennale che prevede il finanziamento di almeno 90 iniziative promosse dai Comuni, coinvolgendo circa 1.800 ragazzi e ragazze tra i 15 e i 34 anni in un percorso finalizzato all'inclusione sociale. Il finanziamento complessivo è di 4,46 milioni di euro, di cui 3,69 milioni di risorse statali, 419mila di economie da intese precedenti e circa 522.200 di cofinanziamento regionale. Il contributo minimo assegnabile a ciascun Comune capofila sarà di 20mila euro in caso di una sola azione progettuale, mentre i passaggi successivi prevedono 50mila euro per 2 o 3 azioni e fino a 80mila euro per 4 o 5 azioni. Obiettivi, "accompagnare i giovani nell'inserimento lavorativo e sociale, favorire una partecipazione attiva alla vita politica, promuovere corretti stili di vita, incentivare la pratica sportiva e sensibilizzare sulle tematiche ambientali". "Nel contesto sociale attuale - spiega l'assessora alle Politiche giovanili Marina Chiarelli - è fondamentale far sentire i giovani parte attiva del territorio, offrendo loro opportunità lavorative, sociali e sportive. Questo programma risponde a tale esigenza e rappresenta un'occasione di attivismo per i Comuni e le realtà associative coinvolte. Il coinvolgimento della fascia 15-34 anni non è casuale: questo segmento ha un ruolo cruciale per il Piemonte di domani. Costituisce la base per costruire la forza lavoro del futuro, sostenere la crescita economica, promuovere l'innovazione e generare dinamiche in grado di favorire il progresso dell'intero territorio".