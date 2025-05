Marrone, a Torino 70% assegnazioni case popolari in più

Il nuovo bando 'Autorecupero' di Atc Piemonte Centrale è stato un successo, con oltre 1500 domande pervenute entro la scadenza di ieri. Ad annunciarlo è l'assessore alla Casa e alle Politiche sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone fornendo i dati di quella che si appresta a diventare una risposta strutturale per chi da anni attende un alloggio: "ottieni la casa popolare svolgendo i piccoli lavori di manutenzione di cui ha bisogno e Atc ti rimborserà la cifra spesa". "L'eccezionale partecipazione di domande - afferma Marrone - segna una doppia vittoria dell'autorecupero. Anzitutto consente un aumento senza precedenti delle case popolari assegnate, sottratte all'abbandono e alle occupazioni abusive, inoltre offre l'opportunità di un alloggio a centinaia di famiglie che attendono troppi anni in fondo alle graduatorie comunali. Un traguardo straordinario conseguito in pochi mesi di lavoro". "Atc - sottolinea - ci ha informato della disponibilità di altri 100 alloggi che possiamo mettere a disposizione delle tantissime domande di Autorecupero a Torino: significa aumentare quasi del 70% le assegnazioni annuali di case popolari sul capoluogo. Alla Conferenza dei sindaci dell'Area Metropolitana del 9 maggio - aggiunge - era emerso come l'Autorecupero venga ritenuto dagli amministratori locali, in maniera bipartisan, una delle soluzioni per far fronte all'emergenza casa. Ci metteremo pertanto al lavoro con il presidente Atc Maurizio Pedrini per ampliare la misura anche sui Comuni della provincia".