OPERE & OMISSIONI

Giustizia lumaca, il Pnrr si allontana.

A Vercelli i processi civili più rapidi

L'obiettivo fissato da Bruxelles di ridurre del 40% i tempi difficilmente sarà raggiunto entro il giugno 2026. Ad oggi si è appena alla metà del percorso. Diffusa frenata nel 2024 rispetto all'anno precedente. Il Piemonte meglio di molte altre regioni

È nei tribunali l’obiettivo più difficile a raggiungere tra quelli previsti dal Pnrr. Ridurre del 40% la durata dei processi civili entro il 30 giugno del 2026 appare, infatti, sempre più come un miraggio. E i dati del ministero della Giustizia, elaborati da Il Sole 24Ore, fanno svanire anche la più flebile speranza. A fronte di un abbrivio che lasciava ben sperare, il raffronto tra il 2023 e il 2024 ha fatto emergere un rapido ritorno a quei tempi che parevano dover continuare ad accorciarsi.

Quasi in una sorta di paradosso, a frenare il percorso del piano europeo di ripresa e resilienza concorrono in maniera importante le innumerevoli richieste di stranieri per diventare europei, più esattamente italiani. Proprio le istanze per ottenere la cittadinanza in virtù di avi italiani hanno fatto crescere a dismisura i procedimenti di una giustizia civile che già meritava a pieno titolo l’immagine metaforica della lumaca. Lentezza che tra le sue conseguenze più pesanti annovera da tempo immemorabile quella sugli investimenti stranieri, certo non attratti dall’eventuale prospettiva di attendere anni per dirimere questioni che altrove sono risolte rapidamente. Proprio questa anomalia è stata alla base dell’inserimento tra gli obiettivi del Pnrr quello dell’accorciamento dei processi civili, quale ulteriore impulso all’economia. Obiettivo che, come detto, solo eventi miracolosi o quasi potrebbero far raggiungere nel poco tempo che resta.

Procedimenti pendenti

Per leggere la fotografia composta dai dati del ministero di via Arenula serve la lente del disposition time, ovvero quel parametro che basato sui procedimenti pendenti e quelli definiti in un dato lasso di tempo fornisce la stima del tempo medio di un processo civile in quel dato tribunale. E guardando la differenza tra il valore iniziale, quello del 2023 e quello dell’anno successivo si ha l’andamento dell’attuazione del piano nei principali palazzi di giustizia.

Le situazioni più critiche si registrano a Venezia dove la durata dei processi si è allungata nel 2024 rispetto al 2023 del 58% e addirittura del 123% prendendo a riferimento il 2019. E proprio sulla laguna emerge con forza il peso delle cause di riconoscimento di cittadinanza arrivate a frotte dal Sudamerica dai discendenti degli emigrati veneti partiti verso il Brasile e altri Paesi dell’America Latina all’inizio del secolo scorso. Non va meglio a L’Aquila, così come a Trieste, tutte città i cui tribunali hanno segnato un brusco arresto nel processo di accorciamento dei tempi della giustizia civile che già partivano da numeri molto alti, nell’ordine dei mille e più giorni di media. Oltre alle istanze per ottenere la cittadinanza, che nello scorso anno sono aumentate del 89%, è aumentato anche il numero delle richieste di protezione internazionale da parte dei migranti che sono cresciute in un solo anno del 65,7%.

Controversie e liti

Migliaia i fascicoli che si aggiungono a quelli che già spesso s’impolverano in attesa di vedere definite questioni che vanno dalle liti tra vicini alle controversie industriali. E se ad oggi il risultato raggiunto è appena del 20,1% rispetto al 40 fissato da Bruxelles con in mezzo la frenata segnata lo scorso anno, ecco che la previsione circa il raggiungimento dell’obiettivo appare più che aleatoria. Restano, pur sempre, quei dati che anche in questo caso dipingono un’Italia a più tinte. Dal rosso delle situazioni più critiche al blu che segna buone prestazioni.

In Piemonte male Novara

Scorrendo i dati del ministero tradotti con il parametro del disposition time, concentrando l’attenzione sul Piemonte emerge una situazione tutto sommato meno peggiore rispetto a molte altre parti del Paese. Il parametro sui tempi medi più alto, con 468 giorni, è a Novara dove il rallentamento è stato sia rispetto al 2019, del 22,3% sia rispetto al 2023 del 15,9%. Notevole abbreviazione dei tempi a Biella dove con un position time di 396 giorni ha ottenuto una riduzione del 26% rispetto al 2019, ma ha segnato un rallentamento del 17,2 lo scorso anno rispetto al 2023. Nessun miglioramento a Torino con 389 giorni, ma un aumento rispettivamente del 9,3% e del 8,5% per i due periodi presi in esame. Ha ridotto rispetto al 2019 del 10,3% Cuneo con 345 giorni di media, ma anche lì lo scorso anno è stato segnato da una pur lievissima frenata dell’1,7%. Intorno all’anno di durata dei processi, per la precisione 329 giorni di media, Ivrea che se ha segnato una maggior lentezza dell1,3% rispetto al 2019 e tra il 2023 e il 2024 che la variazione in negativo rispetto alle attese è stata del 23.9%.

Risultati da primato a Verbania, tinta di blu a significare che sui 310 giorni di media, la riduzione sul 2019 è stata del 16% e ben del 26,6 tra il 2023 e lo scorso anno. Notevole l’esito anche ad Alessandria con un primo abbassamento dei tempi del 28,3%, inficiato in parte dal secondo dato che segna una controtendenza dell’8,7%. Riduce del 6,8% i tempi Asti con una media di 287 giorni per completare una causa civile, ma è Vercelli al top nella regione. Lì il tribunale, con la media stimata più bassa d’Italia di 166 giorni, ha segnato una riduzione dei tempi del 42,8% rispetto al 2019 e del 13,9 tra il 2023 e lo scorso anno. Se quelle del tribunale vercellese fossero le performance della giustizia civile del Paese, l’obiettivo del Pnrr non sarebbe solo raggiunto, ma addirittura abbondantemente superato.