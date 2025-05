Seymandi l'antifragile

Dicono che...Cristina Seymandi ha scelto il Circolo della Stampa di Palazzo Ceriana Mayneri per presentare il suo nuovo libro, Antifragile si diventa (Cairo Editore), un titolo che sembra cucito su misura per la sua parabola personale. E la platea, gremita di volti noti e curiosi, non ha deluso le aspettative di un evento che profuma di riscatto, ma anche di nuove prospettive.

Seymandi, già protagonista delle cronache per il chiacchieratissimo video in cui il suo compagno e promesso marito, il finanziere Massimo Segre, l’aveva pubblicamente “sputtanata” svelandone l'infedeltà, non si è lasciata intimorire dalle domande dei giornalisti. Sul quel capitolo, Seymandi ha risposto con un sorriso disarmante: “Non sono ferita, tutt’altro. Quell’episodio mi ha dato la prospettiva giusta per capire come funzionano i social. Oggi so che la trasparenza è un’arma, non una debolezza”.

Ma è sul futuro politico che le antenne si sono drizzate. Alla domanda su un possibile ritorno in pista, Seymandi ha sfoderato una definizione che sa di manifesto: “Sono da sempre una civil servant, una servitrice della cosa pubblica”. Non una candidatura esplicita, certo, ma un messaggio chiaro. Attualmente, Seymandi è nel coordinamento nazionale di Italia C’è, associazione politica legata a Forza Italia, un ruolo che le permette di restare nel cuore del dibattito senza esporsi troppo. Un passo alla volta, verrebbe da dire, per una che sembra aver imparato a calibrare tempi e modi.

Tra il pubblico, non sono passati inosservati alcuni nomi pesanti della politica torinese. C’era Roberto Rosso, ex consigliere regionale di Fratelli d’Italia, tornato da poco alla libertà dopo la condanna per voto di scambio politico-mafioso. E poi Alberto Unia, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che quando era assessore all’Ambiente nella giunta Appendino aveva lavorato fianco a fianco con Seymandi. Un parterre che mescola passato e presente, con quel pizzico di trasversalità che a Torino non manca mai.

Il libro, un mix di memoir e riflessioni su come affrontare le tempeste della vita, sembra il perfetto biglietto da visita per questa nuova Seymandi: meno impulsiva, più strategica, ma sempre con quella verve che l’ha resa un personaggio impossibile da ignorare.