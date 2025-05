Distretti agroalimentari, nel 2024 l'export a oltre 28 miliardi

Nuovo record per l'export dei distretti agroalimentari italiani: nel 2024 le vendite sui mercati esteri sono ammontate a oltre 28 miliardi di euro, con una crescita del 7,1% rispetto al 2023. È quanto emerge dal Monitor dei distretti agroalimentari italiani al 31 dicembre 2024, curato dal Research Department di Intesa Sanpaolo. L'andamento è in linea con il totale del settore agro-alimentare italiano, di cui i distretti rappresentano il 42,5% in termini di valori esportati. Protagonista nel record dell'export dei distretti è la filiera dell'olio, con un progresso sui mercati esteri del 40,9% a prezzi correnti, seguita per contributo alla crescita la filiera della pasta e dolci, con un incremento del 7,8%. Bene anche i distretti del vino che totalizzano 6,7 miliardi (+4%). La Germania è il primo partner commerciale per i distretti agroalimentari con +6,9%, mentre cresce l'export verso gli Stati Uniti del 14,9%. "Il nuovo record - ha dichiarato Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo - conferma la forza competitiva delle nostre filiere e la crescente domanda internazionale di prodotti di qualità, identitari e sostenibili. La Banca dei Territori, attraverso la Direzione Agribusiness, è al fianco delle imprese in questo percorso di crescita, accompagnandole con soluzioni concrete per affrontare le sfide di un contesto globale in rapida evoluzione: nuovi mercati, transizione green, digitalizzazione e ricambio generazionale. Grazie alla sinergia con partner e istituzioni, alla nostra rete capillare e a un programma dedicato allo sviluppo delle filiere, accompagniamo ogni giorno oltre 80.000 clienti nella valorizzazione del Made in Italy nel mondo, trasformando la presenza internazionale del Gruppo in una leva strategica per la competitività del Paese".