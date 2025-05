Diritto umanitario, 100 studenti partecipano a gara nazionale

Oltre 100 studenti delle scuole superiori, provenienti da 18 regioni italiane, parteciperanno alla quarta edizione della Gara Nazionale di Diritto Internazionale Umanitario (DIU) che si terrà il 17 e 18 maggio a Roma, nella sede nazionale della Croce Rossa Italiana, in Via Ramazzini 31. Lo scopo della competizione, che si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed è rivolta ai ragazzi delle classi terze e quarte degli istituti di scuola secondaria superiore, è quello di rendere i giovani più consapevoli della realtà dei conflitti armati e delle norme volte a regolarli. Una due giorni intensa e formativa, che inizierà il 17 maggio alle 8.30 con l'accoglienza dei partecipanti. La Gara partirà alle 10.00 e le squadre, ognuna composta da 6 studenti, si sfideranno in sette simulazioni realistiche come, ad esempio, la visita a un campo di prigionia o un processo davanti a un tribunale internazionale, nelle quali dovranno mettere alla prova le proprie conoscenze sul DIU, sperimentando in prima persona le sfide etiche e giuridiche della guerra. La premiazione dei vincitori sarà domenica 18 maggio. I saluti istituzionali saranno affidati al Consigliere Nazionale della Croce Rossa Italiana, Antonino Calvano, al Ministro Plenipotenziario Sergio Pagano, Presidente Commissione Nazionale per lo studio e lo sviluppo del Diritto internazionale umanitario, MAECI, al Generale D. Rosario Castello, Capo Ufficio Generale Affari Giuridici, Stato Maggiore della Difesa, al Generale C.A. (ris.) Giorgio Battisti, Presidente Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo, a Julie Tenenbaum, Consigliere Legale Regionale, ICRC, a Massimiliano Maselli, Assessore all'Inclusione sociale e Servizi alla persona della Regione Lazio e a Nella Converti, Presidente della Commissione Politiche Sociali e della Salute del Comune di Roma.