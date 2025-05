Danneggiata una sede del Partito democratico nel Torinese

Atto vandalico ai danni della sede del Partito democratico "Madri Costituenti" di via Palestro a Venaria Reale (Torino). Ignoti, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno sfondato la porta all'ingresso del circolo, dileguandosi senza lasciare tracce. È il secondo episodio in pochi mesi: a dicembre qualcuno aveva strappato le bandiere del partito all'ingresso della sede. "Un gesto codardo, che colpisce non solo un luogo fisico, ma ciò che esso rappresenta: partecipazione, democrazia, confronto e impegno civile - spiegano dal Pd di Venaria -. Non ci faremo intimidire. Continueremo a essere presenti sul territorio, con passione e determinazione, per difendere i valori in cui crediamo".