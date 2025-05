Europa Radicale promuove comitato per il no referendum lavoro

Europa Radicale lancia la campagna per il 'No' ai referendum sul lavoro promossi dalla Cgil, costituendo il comitato "No ai referendum contro il lavoro". I primi promotori sono Igor Boni e Federica Valcauda, rispettivamente coordinatore e tesoriera di Europa Radicale, insieme a Silvja Manzi del comitato promotore e agli iscritti Carmelo Palma e Marco Taradash. Con lo slogan 'No, No, No, No', il comitato invita gli elettori a bocciare i quattro quesiti proposti dal sindacato. Secondo Europa Radicale, la Cgil "ha promosso i quesiti in modo estremamente propagandistico, con l'obiettivo di dare il senso alla propria esistenza e cercando di dare maggiori diritti a chi già li ha e fregandosene bellamente dell'ampio gruppo dei lavoratori con contratti atipici, parasubordinati e delle partite Iva, che non hanno in sostanza alcuna tutela e descrivendo gli imprenditori come gli oppressori e i padroni, dimenticando che sono essi stessi lavoratori, che producono altro lavoro". "La Cgil ha - accusano - una visione dello scorso millennio, che non ha futuro mentre, servono riforme liberali di stampo centro e nord-europeo, un welfare europeo e un aumento della produttività e della competitività che sono il vero problema del mondo del lavoro nel nostro Paese".