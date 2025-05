POLITICA & SANITÀ

Pronto Soccorso a rischio chiusura "senza medici gettonisti". L'allarme delle Regioni

Troppo stringenti i limiti imposti dal ministro. La Conferenza presieduta da Fedriga chiede di modificare la legge: "Serve la possibilità di usare personale esterno almeno fino al giugno 2026". L'alternativa in alcuni casi è l'impossibilità di garantire l'emergenza

Messi alla porta dal ministro, trattenuti dalle Regioni. Il destino dei medici gettonisti continua stare nell’incrocio tra rigorose dichiarazioni di intenti e oggettive difficoltà nel tradurle in pratica. L’ennesima conferma arriva con un emendamento, proposto dalla Conferenza presieduta da Massimiliano Fedriga, al disegno di legge sulle prestazioni sanitarie in questi giorni all’esame della commissione Affari Sociali della Camera. Dalla Conferenza delle Regioni è arrivata a Montecitorio una lista di proposte di modifiche al testo da cui emerge la volontà degli enti di rafforzare la loro autonomia sulla materia che pesa in maniera preponderante sui loro bilanci e rappresenta, di fatto, il core business dell’azione politico-amministrativa delle stesse Regioni.

Tra questi emendamenti ce n’è uno, sotto il titolo “Modifiche alle disposizioni in materia di servizi sanitari a terzi”, che se accolto e tradotto in norma cambierà non poco la linea tracciata dal ministro della Salute Orazio Schillaci e la stessa prospettiva cui i servizi sanitari regionali, attraverso le Asl, si stanno accingendo a seguire. La richiesta riguarda infatti una parte della legge del 2023 in cui si stabilisce “che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate”. Norma troppo restrittiva secondo le Regioni che paventando il rischio di trovarsi alla scadenza degli appalti alle cooperative e società di servizi che forniscono il personale medico e infermieristico senza le risorse per far funzionare i Pronto Soccorso. Da qui la richiesta di modificare la legge, estendendo fino al 30 giugno 2026 la possibilità per le Asl di “affidare a terzi per non più di dodici mesi i servizi di emergenza-urgenza anche in più occasioni e con possibilità di proroga, comunque non eccedente il 30 giugno 2026”.

Questo, spiegano le Regioni nella presentazione dell’emendamento, “in quanto l’obbligo di affidamento dei predetti servizi da parte di ciascuna stazione appaltante in un’unica occasione e per non più di dodici mesi non prorogabili, può determinare, alla scadenza dell’appalto, una significativa riduzione delle prestazioni erogate nell’ambito delle strutture di emergenza urgenza”. Tradotto: più di un Pronto Soccorso potrebbe restare senza medici. A sostegno della richiesta, che va contro la linea dettata dal ministro già con il decreto del marzo 2023 in cui si ponevano pesanti limiti all’utilizzo dei gettonisti, le Regioni rimarcano come “spesso neppure il ricorso alle prestazioni aggiuntive da parte del personale in servizio è in grado di sopperire alla carenza di organico”.