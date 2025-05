GIUSTIZIA

Il Tar del Piemonte prevede il futuro: "Gallo e Fantini condannati". Sorprese nella sentenza Cogefa

Il Tribunale amministrativo non solo se ne impippa del Consiglio di Stato ma nel confermare l'interdittiva inciampa in numerosi svarioni. I legali denunciano "falsità e forzature logiche", e l’azienda ricorre di nuovo a Palazzo Spada. Intanto i lavoratori sono col fiato sospeso

Salvatore Gallo e Roberto Fantini condannati per estorsione, peculato e corruzione elettorale. Almeno questo è quello che si legge nell’ultima sentenza del Tar Piemonte sulla vicenda Cogefa, che ha confermato l’interdittiva antimafia nei confronti dell'azienda di costruzioni emessa dalla Prefettura di Torino lo scorso ottobre. Peccato che il processo sia ancora in corso. Ma non è certo l’unica anomalia di questa vicenda, con il Tar che ha prima sospeso e poi confermato l’interdittiva antimafia, anche contro il parere del Consiglio di Stato. Così Cogefa ha annunciato nuovamente ricorso alla Corte Suprema amministrativa, la cui decisione è attesa nei prossimi giorni.

La saga giudiziaria

Ieri il Tar Piemonte, con la sentenza n. 01516/2024, ha confermato il provvedimento del prefetto Donato Cafagna, respingendo il ricorso della società e rinfocolando una querelle che, tra ricorsi, sospensive e ribaltoni giudiziari, sembra lontana da una conclusione. Ma la partita non è chiusa: Cogefa ha già annunciato un nuovo ricorso a Palazzo Spada, con una decisione attesa entro una decina di giorni. E le ombre sulla vicenda si allungano, tra anomalie, evidenti superficialità e un intreccio di relazioni presunte che il Tar ha ritenuto sufficienti per bollare l’azienda come a rischio infiltrazione mafiosa.

La storia è un groviglio di atti amministrativi e carte bollate. Tutto inizia nell’ottobre 2024, quando la Prefettura di Torino emette un’interdittiva antimafia contro Cogefa, società da 400 dipendenti diretti e 1.200 complessivi, pilastro del settore costruzioni con appalti di peso, dal Tenda Bis alle infrastrutture autostradali. Il provvedimento si basa su un’istruttoria che ipotizza “contiguità” tra l’ex dirigenza e personaggi legati alla ‘ndrangheta, con nomi pesanti come Giuseppe Pasqua, Gian Carlo Bellavia e Giovanni Toro. Il Tar, inizialmente, in forma monocratica (con il solo presidente Raffaele Prosperi a deliberare) sospende l’interdittiva il 21 ottobre 2024, accogliendo la richiesta cautelare di Cogefa. Ma la tregua dura poco: il 20 novembre il Tar, questa volta riunitosi in forma collegiale, respinge l’istanza, per essere poi smentito dal Consiglio di Stato il 10 gennaio 2025, che ravvisa la necessità di un approfondimento di merito e consente la prosecuzione dei contratti in corso. Ieri, però, il Tar ha chiuso il cerchio, confermando l’interdittiva con una sentenza che i legali di Cogefa definiscono “viziata da inesattezze e forzature logiche”.

Leggi qui la sentenza del Tar

Le accuse

Al centro della vicenda la famiglia Fantini, fondatrice di Cogefa. Il Tar punta il dito su Teresio Fantini, deceduto nel 2006, accusato di rapporti con Pasqua, e sui figli Roberto e Massimo. Roberto, uscito da Cogefa nel 2014 e coinvolto nel processo Echidna come ex manager di Sitalfa (società estranea a Cogefa), è indicato come anello di congiunzione con ambienti criminali. Massimo, invece, avrebbe intrattenuto rapporti con Salvatore Gallo, storico esponente politico del Pd non ancora condannato, e con Bellavia, legato a sua volta a Giancarlo Violi, condannato per reati mafiosi. A completare il quadro, Fabrizio Odetto, ex amministratore e marito di Alessandra Fantini, accusato di legami con Toro, assolto in appello ma ritenuto “contiguo” alla criminalità.

La difesa

I legali di Cogefa denunciano incongruità, inesattezze e vere e proprie falsità. “L’intero impianto si basa su falsità e ipotesi non dimostrate”, tuonano, sottolineando come Teresio Fantini non sia mai stato indagato e come i rapporti contestati a Roberto riguardino Sitalfa, non Cogefa, ed è inoltre uscito dalla società nel 2012. Massimo invece avrebbe avuto solo rapporti di carattere politico con Gallo, mentre Odetto nega qualsiasi contatto con Toro dopo il 2012. Pesante anche l’accusa di superficialità al Tar, che avrebbe ignorato le misure di self-cleaning adottate da Cogefa: nuovo management, governance rafforzata con figure di spicco piemontesi e contratti rescissi con fornitori sospetti, come Autotrasporti Claudio, già prima dell’interdittiva comminata.

Un cortocircuito giudiziario

Il paradosso più eclatante, secondo la difesa, è che le società contestate (Autotrasporti Claudio, Consorzio Alfa) erano regolarmente iscritte nelle white list prefettizie al momento dei rapporti con Cogefa. “È l’Autorità pubblica ad averne certificato l’affidabilità”, accusano i legali, denunciando un “cortocircuito istituzionale” che scarica sull’impresa responsabilità non sue. “Cogefa non è un’agenzia investigativa: come poteva sapere di condotte illecite se le stesse Prefetture le autorizzavano?”.

La sentenza del Tar, inoltre, sembra contraddire il Consiglio di Stato, che aveva chiesto un’analisi più approfondita delle misure adottate da Cogefa. E mentre il Tar liquida il modello 231 come “inidoneo” a prevenire infiltrazioni, i legali si chiedono: “Perché allora esiste una norma che lo prevede?”.

Nuovo round

Con il nuovo ricorso al Consiglio di Stato, Cogefa gioca una carta decisiva. Una bocciatura definitiva dell’interdittiva potrebbe far scattare l’esclusione dalla white list, con conseguenze devastanti per un’azienda che pera in larga misura attraverso appalti pubblici. Tuttavia, il Tar lascia uno spiraglio, suggerendo il controllo giudiziario volontario come possibile via d’uscita, soluzione che Cogefa ha già richiesto senza successo.

Cantieri in allarme

Nel frattempo, i cantieri procedono, incluso il Tenda Bis, dove Cogefa opera sotto nel raggruppamento di Edilmaco. Ma il clima è teso: la reputazione di un’azienda con oltre cinquant’anni di storia è appesa a un filo, e i 1.200 lavoratori attendono che l'impasse giudiziario venga finalmente risolto, prima che impatti irrimediabilmente sulla loro situazione occupazionale. “Questa interdittiva è anticostituzionale”, chiosano i legali, in attesa che la nuova decisione del Consiglio di Stato magari stravolga nuovamente le carte in tavola.