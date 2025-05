ECONOMIA DOMESTICA

Cairo più che granata è (in) rosso: la sua holding perde 2,1 milioni

Dopo le contestazioni dei tifosi del Toro e lo sciopero indetto a La7 per il Berluschino di Alessandria arrivano dispiaceri pure dall'editoria. Aumentano leggermente i ricavi ma nel primo trimestre il risultato netto è negativo e aumentano i debiti

Cairo Communication, holding del gruppo editoriale del Corriere della Sera (Rcs Mediagroup) e del network televisivo La7 guidato da Urbano Cairo, ha chiuso il primo trimestre del 2025 con ricavi per 246,5 milioni di euro, in lieve crescita rispetto ai 244,2 milioni dello stesso periodo del 2024, un margine operativo lordo (ebitda) salito da 16,2 a 20 milioni ma un risultato operativo (ebit) negativo per 1,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto al rosso di 2,8 milioni di un anno fa. Il risultato netto di pertinenza del gruppo, si legge in una nota, si mantiene negativo per 2,1 milioni di euro, dopo i 2 milioni di perdita del primo trimestre 2024. La posizione finanziaria netta, positiva per 47,3 milioni, migliora di 25,9 milioni rispetto alla fine dello scorso anno. A fine marzo 2025 l'indebitamento finanziario netto (comprensivo anche delle passività finanziarie relative a contratti di locazione) era pari a 47,3 milioni di euro, rispetto ai 21,5 milioni di inizio anno.

Per quanto riguarda l’esercizio in corso, in assenza di un peggioramento delle conseguenze riconducibili alla situazione in Ucraina e in Medioriente e all’introduzione dei dazi, il gruppo “ritiene che sia possibile confermare l’obiettivo di conseguire nel 2025 margini (ebitda) fortemente positivi, almeno in linea con quelli realizzati nel 2024 e di proseguire con un’ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa” anche se “l’evoluzione dei conflitti in corso e della situazione generale dell’economia e dei settori di riferimento” potrebbe “condizionare il pieno raggiungimento di questi obiettivi”.

Non è un momento particolarmente felice per l’editore alessandrino che dopo aver subito la contestazione dei tifosi del Torino in occasione della celebrazione di uno dei giorni cruciali della storia granata, il 76° anniversario della tragedia di Superga, deve ora far fronte alle rivendicazioni dei dipendenti de La7. Ora tra alti e bassi nell’audience e nella contrazione delle copie cartacee dei quotidiani (Corsera la Gazzetta dello sport) non compensata dalle copie digitali, anche per i periodici della Cairo Editore la situazione è di relativo stallo. Secondo la nota, A fine marzo le testate del gruppo Rcs, i cui risultati hanno evidenziato ieri una crescita di ricavi e margini, raggiungono una customer base digitale attiva di oltre 1,2 milioni di abbonamenti: 689 mila per Corriere della Sera, primo quotidiano italiano anche in edicola, 265 mila per Gazzetta, 165 mila per El Mundo e 116 mila per Expansion. La7 ha conseguito elevati livelli di ascolto con il 4,3% sul totale giorno e il 5,8% in prime time, in crescita rispettivamente del 18% e dell'11%, ed è stata la terza rete per ascolti nella fascia 20:00/22:30, con uno share del 6,1% in crescita del 12% e quarta rete in prime time. Considerando anche La7d, nel trimestre gli ascolti sul totale giorno e in prime time sono stati rispettivamente il 4,7% e 6,2%. La crescita degli ascolti di La7 è proseguita nel mese di aprile (+18% sul totale giorno e +15% in prime time), confermandosi terza rete nella fascia 20:00/22:30 e avanzando di una posizione, a terza rete, nella fascia in prime time. Il settore editoriale periodici Cairo Editore ha conseguito un ebitda di 1,9 milioni di euro, in linea con quelli del primo trimestre del 2024.