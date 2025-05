Torture in carcere, Procura Cuneo chiede 14 rinvii a giudizio

Sono 14 le richieste di rinvio a giudizio formulate dalla Procura di Cuneo nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte torture nel carcere cuneese di Cerialdo. Tra loro ci sono i sei agenti di polizia penitenziaria accusati del reato di tortura. Per la ex comandante Caterina Froio, l'ipotesi è di omissione d'atti d'ufficio. Altri sette indagati, tra cui un medico del carcere, sono accusati di vari reati, tra cui falso e lesioni. L'indagine aveva preso avvio nell'ottobre 2023, a carico di 23 agenti della casa circondariale, accusati di vari episodi di violenza, tra cui una spedizione punitiva, che sarebbe avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 giugno precedente. Secondo le accuse alcuni poliziotti, in quel momento fuori servizio, si sarebbero introdotti nella cella 417 del padiglione "Gesso", dando il via a un pestaggio ai danni di cinque detenuti di origine pachistana, colpiti con calci e pugni al volto. Negli atti della Procura si parla di un "trattamento inumano e degradante per la persona", tale da causare anche un "verificabile trauma psichico" ai detenuti aggrediti. Oltre alla "spedizione" di giugno, culminata in lesioni di varia entità (tra i sette e i quindici giorni di prognosi), agli indagati vengono ricondotti altri episodi di violenza denunciati tra l'ottobre del 2021 e l'aprile del 2022. Il totale degli indagati è salito fino a trentacinque nei mesi successivi, ma la Procura ha poi escluso tutte le posizioni ritenute "deboli" dalle richieste di rinvio a giudizio. Sulle rimanenti si esprimerà il gup: l'udienza è fissata per il 20 giugno prossimo.