Alluvione aprile Piemonte, presto sopralluoghi governo per danni

In Piemonte ci saranno presto i sopralluoghi dei funzionari del governo per i risarcimenti dei danni provocati dalla alluvione del 16 e 17 aprile. Lo ha annunciato l'assessore Marco Gabusi, che ha svolto un'informativa oggi in Commissione Ambiente. "Si tratta - ha sottolineato Gabusi - dell'evento più piovoso da quando ci sono le rilevazioni statistiche e anche eccezionalmente esteso. Un evento così esteso che ha costretto la Regione a chiedere la dichiarazione dello stato di emergenza per tutto il territorio regionale. Tra fine maggio e inizio giugno arriveranno i funzionari governativi a fare i sopralluoghi, a seguito della ricognizione dei danni che ha già svolto la Regione con una prima quantificazione economica. Vi sarà quindi la dichiarazione dello stato d'emergenza con l'assegnazione delle prime risorse che servono per gli interventi in somma urgenza e per l'autonoma sistemazione". Dalla relazione dell'assessore è emerso che questa alluvione è stata "tra i dieci eventi più gravosi degli ultimi 70 anni che come intensità è paragonabile a quella del 2000, e come estensione a quella del 1994, anche se le durate sono state inferiori e non hanno causato effetti così gravosi sul territorio". "Il sistema dell'allertamento - ha osservato Gabusi - ha funzionato bene, in modo che si potesse sapere con un certo preavviso quali fossero le zone maggiormente critiche, con il codice di allerta rosso. Questo ha permesso ai sindaci di attivarsi e di avvisare i cittadini, limitando i danni soprattutto alle persone. Oltre agli sfollati però purtroppo c'è stata una vittima. Il conto dei danni è calcolato in 64 milioni di euro. Ci sono state segnalazioni da oltre 600 Comuni, ma è stato considerato anche il Comune confinante, che magari non ha segnalato ma è plausibile che presenti comunque delle problematiche".