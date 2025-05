SANITÀ

Visite a pagamento solo in ospedale. Molinette, stop all'intramoenia "allargata"

Dal primo luglio tutta l'attività libero professionale avverrà all'interno della Città della Salute: "Ci sono gli spazi". Il provvedimento di Schael riguarda, per ora, solo la medicina ambulatoriale. Ulteriori verifiche sulle cliniche

Molti ancora prima del suo arrivo in corso Bramante pensavano e temevano, non senza ragione, che Thomas Schael avrebbe bloccato o ridotto pesantemente la libera professione dei medici della Città della Salute, come aveva fatto in Abruzzo per ridurre le liste d’attesa. Non è stato e, per ora, non è così. Tuttavia, l’altra decisione appena assunta dal commissario pare destinata a non fare meno rumore tra i camici bianchi e, soprattutto, nelle strutture private. Dal prossimo primo luglio, infatti, tutta l’attività ambulatoriale esercitata in regime di intramoenia allargata, ovvero le visite effettuate in studi, ambulatori e cliniche private rientrerà entro le mura della più grande azienda ospedaliera del Piemonte.

La formalizzazione della decisione, con la firma di alcuni documenti, è attesa ad ore, ma secondo quanto lo Spiffero è stato in grado di ricostruire risale allo scorso 8 maggio, precisamente alla riunione del collegio di direzione di Città della Salute. Per molti versi appare un cambiamento rivoluzionario per quanto riguarda l’esercizio della libera professione da parte dei medici dipendenti dell’azienda di corso Bramante. In quella sede, davanti all’organismo di cui fanno parte tutti i capi dei dipartimenti medici, Schael ha annunciato la sua decisione che è stata condivisa. Alla base di quella che è l’applicazione puntuale della legge, evidentemente, c’è l’accertata disponibilità di locali, attrezzature e personale senza dei quali la stessa norma consente, come eccezione motivata, di portare all’esterno la libera professione. Che negli anni l’eccezione a Torino come altrove è stata spesso confusa con la regola.

Tutti dentro

La procedura nel giro di meno di due mesi continuerà a garantire ai medici l’esercizio, al di fuori dell’orario di lavoro, della libera professione e ai pazienti di scegliere le visite a pagamento. L’unica differenza sarà il posto. Non più in strutture privata, ma dentro al complesso ospedaliero. Il provvedimento, a quanto risulta, vale per tutti i camici bianchi dei presidi della Città della Salute, dal Cto al Sant’Anna e potrebbe facilmente innescare un effetto domino anche in altre aziende ospedaliere e sanitarie. Quello del censimento degli spazi e di quant’altro occorre per l’intramoenia è un tema riportato recentemente all’attenzione dallo stesso ministro della Salute Orazio Schillaci, così come è da tempo oggetto di indagini dei carabinieri del Nas. E non sono pochi i casi, anche in Piemonte, di medici autorizzati dall’Asl di appartenenza ad esercitare la libera professione anche in più studi privati, pure in diverse città. In tutte queste circostanze l’assenza di spazi permane, anno dopo anno visto che l’autorizzazione hanno scadenza annuale, oppure quanto appurato alla Città della Salute potrebbe avere analoghi effetti anche altrove?

Convenzioni prorogate

Ma quello che dovrebbe avere effetto dal primo luglio, non è il solo provvedimento assunto in corso Bramante sul fronte dell’attività professionale. Di ieri la delibera con cui il commissario proroga di due settimane la convenzione con le tre cliniche dove medici della Città della Salute esercitano l’intramoenia e per le quali è stato pubblicata una manifestazione di interesse, ovvero un bando per presentare l’offerta delle tipologie di ricoveri e interventi per cui la struttura pubblica non ha spazi sufficienti.

Un’operazione, quella che riguarda la clinica Santa Caterina da Siena del gruppo Villa Maria, la Fornaca e la Sedes Sapientiae del gruppo Humanitas, che cuba cifre più che considerevoli. Basti vedere che per le due settimane di proroga i ricavi previsti per i ricoveri ammontano a 442.742 euro di cui 348.953 per la compartecipazione spettante ai medici che effettueranno la libera professione e 102.867 destinati alle cliniche. Una cifra che su base annuale si aggira sui dieci milioni di euro.

Alla base dell’allungamento dei tempi ci sarebbe una serie di questioni tecniche e burocratiche da chiarire ulteriormente. Tra i requisiti richiesti alle strutture private c’è anche la dotazione di letti di terapia intensiva e proprio su questo aspetto e sulla documentazione in capo anche alla Regione i vertici delle Molinette avrebbero espresso la necessità di approfondimenti. In questi ultimi giorni le tre cliniche sono state visitate per un sopralluogo dal direttore sanitario della Città della Salute, Flavia Pirola, proprio per verificare le dotazioni e quant’altro richiesto per ottenere una nuova convenzione.