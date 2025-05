LA SACRA RUOTA

Maserati dice addio a Torino. Stellantis smantella Mirafiori

Era nell'aria, mentre continua a circolare con insistenza la voce di una vendita. Per ora GranTurismo e GranCabrio verranno prodotte a Modena. L'azienda assicura che non si tratta di un disimpegno sullo stabilimento torinese: "Concentrati sulla 500 ibrida, modello cruciale per il futuro"

Stellantis concentra la produzione della Maserati a Modena, dove porterà entro la fine del 2025 la GranTurismo e la GranCabrio oggi prodotte a Mirafiori. La maggior parte dei lavoratori dello stabilimento di Torino impegnati sulla linea della Maserati saranno spostati sulla produzione della nuova 500 ibrida. “Torino e Modena – sottolinea l’azienda – rappresentano due punti di riferimento di eccellenza dell'impronta industriale del Paese e sono tra i pilastri del piano di Stellantis per l’Italia”.

Stellantis spiega che la 500 ibrida “è uno dei modelli cruciali per il futuro dell’azienda e icona dell’Italia nel mondo”. Altri lavoratori di Mirafiori saranno spostati sulle altre attività esistenti nel comprensorio, dove proseguono la produzione meccanica del nuovo cambio Edct e dei cambi C514, e su quelle legate alla Circular Economy che, grazie a piani operativi in crescita, consentirà anche di dare stabilità occupazionale del comprensorio. Mirafiori – sottolinea Stellantis – manterrà comunque un legame forte con il marchio del Tridente poiché continueranno a essere realizzate le attività di lastratura e verniciatura di Maserati GranTurismo e Gran Cabrio. Modena è uno degli impianti più avanzati del Paese, fiore all’occhiello per la produzione delle auto super sportive con la Halo Car Mc20, equipaggiata dal motore V6 Maserati Nettuno, la sua versione cabrio Mc20 Cielo e la nuovissima Gt2 Stradale

La situazione di Maserati è da tempo molto critica. Sul fronte produttivo nel 2024 si sono raggiunte le 2.250 unità, -74% rispetto al 2023. Dal 2° trimestre vengono prodotte solo le Maserati GT e GC anche nelle versioni Folgore full-electric, ma a tutt’oggi non riescono a compensare il fermo produttivo di Ghibli, Quattroporte e Levante. Gli analisti hanno giudicato negativamente lo spostamento del lancio produttivo del nuovo modello Quattroporte nella sua versione full-electric dal 2025 al 2028, mentre non si ha più notizie del nuovo Suv che avrebbe dovuto sostituire il Levante.

Preoccupazioni vengono espresse dal mondo sindacale, a partire dalla Fim-Cisl per la quale è “tutta da comprendere l’efficacia e l’efficienza di una produzione già estremamente ridotta nei numeri che, così facendo, rimarrebbe sdoppiata per metà a Torino per la fase di lastratura e verniciatura e per metà a Modena con la fase di assemblaggio. Difficile capire quanto questa possa essere frutto di una scelta di strategia o una decisione estemporanea e forse emotiva. Tramonterebbe così definitivamente non solo il progetto ma anche la sola idea di quel Polo del Lusso che in qualche modo aveva portato lustro e lavoro negli stabilimenti dell'area torinese”. Il futuro produttivo di Mirafiori costruttrice di automobili “rimarrebbe quindi legato esclusivamente alla 500 Bev ed alla futura versione ibrida – spiegano Rocco Cutrì, segretario generale della Fim Cisl Torino e Canavese e Igor Albera, segretario Fim Cisl Torino e responsabile Automotive –. Pur apprezzando questo prodotto iconico, competitivo e storicamente amato dagli automobilisti, ribadiamo che questo per Torino non rappresenta un punto di arrivo ma di partenza e che comunque consideriamo necessario portare sul nostro territorio altri modelli perché solo così si andrà a consolidare la prospettiva futura degli stabilimenti e dei lavoratori”.

Le indiscrezioni su un possibile disimpegno da parte di Stellantis nei riguardi del marchio si rincorrono da anni, alimentate da performance commerciali altalenanti e dalla difficile transizione verso l’elettrico. Dopo un periodo di forte crescita nei primi anni ’10 del nuovo millennio, il brand ha vissuto attimi complicati, con vendite in calo e una gamma prodotto giudicata da molti analisti poco coerente. Tuttavia, negli ultimi mesi Maserati ha cercato di rilanciarsi con alcuni modelli elettrificati, come la GranTurismo Folgore e il SUV Grecale, segnando un tentativo concreto di rinnovamento e riposizionamento sul mercato del lusso sostenibile. “Con tutto il rispetto, ma Maserati non è in vendita”, ha precisato recentemente un portavoce di Stellantis in merito a indiscrezioni dalla Cina – ne aveva aperto a un possibile interesse Charlie Zhang, executive vicepresidente di Chery Auto – sul futuro del Tridente.