Confcommercio Asti, dopo scontro in assemblea indette elezioni

Scontro alla Confcommercio astigiana, la maggiore associazione di categoria della provincia. Durante l'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del Bilancio 2024, i soci hanno chiesto a gran voce il rinnovo delle cariche sociali scadute a gennaio. L'attuale presidente Aldo Pia, classe 1945, in carica da oltre 15 anni e già presidente di Banca di Asti (dal 2004 al 2020) e di Federfarma, aveva chiuso la riunione rifiutando di fissare una data. Solo successivamente, richiamato dal rumoreggiare dei soci, è rientrato in aula ed ha accettato di indire le elezioni entro giugno. Decisivi gli interventi del vicepresidente Enrico Fenoglio che si è dissociato dal presidente e del direttore Claudio Bruno che ha sottolineato come "indire le elezioni spetti al cda ma l'assemblea sia sovrana e le sue indicazioni vadano rispettate". Pia, decano della politica astigiana tra le file della Democrazia Cristiana prima e al centrodestra ora, avrebbe voluto posticipare le elezioni fino all'approvazione del Bilancio provinciale da parte della Confcommercio nazionale. Una procedura che, con ogni probabilità, avrebbe fatto slittare il rinnovo delle cariche scadute in autunno. Dopo un lungo dibattimento, è stato costretto a cedere.