Sindacati, Mimit ci convochi sullo spin-off della Defence Iveco

"La decisione di Iveco di procedere allo spin-off della Defence suscita forte preoccupazione in quanto potrebbe indebolire il gruppo. Ribadiamo quindi la richiesta di attivare un confronto in sede ministeriale per conoscere tutti i dettagli dell'operazione, soprattutto anche per le eventuali ricadute prospettiche in termini di tenuta occupazionale e indebolimento industriale". Così Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri. "Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy convochi presto le parti, senza sottovalutare l'importanza della vicenda", aggiungono i sindacati.