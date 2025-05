POLITICA & GIUSTIZIA

Molinari assolto in via definitiva, pm "sconfessato" dalla Procura generale

Il pubblico ministero Colace aveva impugnato la sentenza di assoluzione dall'accusa di falso elettorale pronunciata in primo grado, ma la pg Musti oggi ha rinunciato al ricorso in appello. Chiara la volontà di chiudere con la stagione delle indagini a capocchia

La Procura di Torino alza bandiera bianca nei confronti di Riccardo Molinari. Il capogruppo della Lega alla Camera è stato assolto in via definitiva dall’accusa di falso elettorale legata alle comunali di Moncalieri del 2020. Motivo di grande soddisfazione per l’esponente alessandrino del Carroccio, difeso dall’avvocato Luca Gastini, e un altro sonoro schiaffo per la Procura di Torino, che con il pm Gianfranco Colace sembra collezionare débâcle giudiziarie come fossero figurine. Questa mattina, la procuratrice generale Lucia Musti ha messo la parola fine alla vicenda, annunciando in aula la rinuncia all’appello inizialmente proposto da Colace. Nell’atto depositato all’udienza di oggi Musti ha dichiarato di ritenere condivisibili le conclusioni della sentenza di primo grado e che il ricorso dei colleghi della procura ordinaria deve essere ritirato perché “è opportuno operare da parte di questo Pg una doverosa quanto equa prognosi di non accoglimento dell’appello”. La Corte d’appello, non avendo più nulla da discutere, ha dichiarato inammissibile il ricorso, rendendo definitiva l’assoluzione di Molinari, del segretario provinciale leghista Alessandro Benvenuto e del delegato Fabrizio Bruno.

Le accuse

La storia risale alle elezioni amministrative di Moncalieri, quando il nome di Stefano Zacà, ex forzista passato alla Lega, fu cancellato all’ultimo minuto dalla lista “Lega Salvini Piemonte” prima della consegna all’ufficio elettorale. Secondo l’accusa, un’operazione orchestrata per non pestare i piedi a Forza Italia e, in particolare, a Paolo Zangrillo, oggi ministro della Pubblica amministrazione e residente nella cittadina torinese. Un’ipotesi che non ha mai convinto i giudici: già nel novembre 2023 il tribunale di Torino, giudice Paolo Gallo, aveva assolto i tre imputati, ma Colace aveva deciso di fare appello, chiedendo una condanna a otto mesi. Scelta rivelatasi, ancora una volta, un buco nell’acqua. Il dietrofront della procuratrice Musti arriva pochi giorni dopo la decisione analoga relativa al processo sullo smog, quando, di fronte a un altro ricorso firmato da Colace insieme a Enrica Gabetta e Vincenzo Pacileo, aveva ritirato l’appello, lasciando la Corte d’appello a sancire il proscioglimento definitivo di big come Sergio Chiamparino, Chiara Appendino e Piero Fassino, accusati di inquinamento ambientale colposo.

Colace, ennesimo flop

Per Gianfranco Colace continua la serie di sconfitte giudiziarie: da Bigliettopoli, con gli imputati assolti, a Concorsopoli, naufragata senza nemmeno arrivare al dibattimento, fino a Sanitopoli, dove i quattro imputati principali sono stati scagionati da accuse pesanti come corruzione e turbativa d’asta, rimediando solo una condanna per un reato minore. E poi c’è il caso Esposito, dove Colace è stato sanzionato dal Csm a marzo con il trasferimento di sede, il cambio di funzioni e la perdita di un anno di anzianità per aver intercettato illegalmente per 500 volte l'allora senatore Stefano Esposito, senza l’autorizzazione parlamentare richiesta dalla Costituzione. E nel giro di pochi giorni ci ha pensato per due volte la sua procuratrice generale a smentirlo.