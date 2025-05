GLORIE NOSTRANE

"Qui a Torino mi sento al sicuro".

Giuli fa il "solone" del libro

Nessuna imboscata per l'etereo ministro della Cultura all'inaugurazione della kermesse al Lingotto. La proverbiale compostezza (e ipocrisia) sabauda l'ha accolto con cortesia e sobrietà. Baci e abbracci con la sorella d'Italia Chiorino

“Sono contento di essere qui ad inaugurare il Salone del libro che è un’oasi di gentilezza in cui ci si sente al sicuro”. Chissà forse temeva qualche imboscata, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, prendendo la parola all’inaugurazione della kermesse libraria che si è aperta al Lingotto di Torino. Invece, in ossequio alla proverbiale sobrietà sabauda, all’esponente del governo Meloni è stata riservata un’accoglienza se non calorosa, decisamente impeccabile sotto il profilo del protocollo. Scortato dalla vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, meloniana come lui, e dal sindaco dem Stefano Lo Russo, Giuli si è prodigato in complimenti per una rassegna giunta alla 37esima edizione. Nessun fischio, manco un cenno di contestazione, insomma al Lingotto sono risuonate come un’eco lontana le recenti polemiche scatenate da alcuni attori “impegnati” (ça va sans dire a sinistra). “Il Salone del libro di Torino – ha sottolineato il ministro – è un esempio di cultura popolare e un momento di riflessione sullo stato di salute della cultura in Italia e non solo”.

“Nell’attuale congiuntura ritengo essenziale che i legittimi interessi particolari si misurino con un'idea di bene pubblico e di cultura intesa come dimensione della libertà e della socialità, del pluralismo e del confronto attraverso un dibattito vivo, alimentato da visioni diverse, ma accomunate dalla ricerca di soluzioni concrete, realistiche, a volte audaci perfino”, ha affermato dal palco. “E torniamo al concetto di comunità, a una sfera di identificazione condivisa in cui riconoscersi, legittimarci reciprocamente, al di là di ogni fatua incomprensione ideologica. La centralità del libro, il piacere dell’intelligenza, la luce del pensiero, la curiosità di leggere, descrivere, sceneggiare, immaginare mondi aperti e esplorati: ecco la nostra carta d’identità istituzionale messa al vostro servizio. Al nostro sacrosanto diritto di cittadinanza culturale che non conosce topografie politiche e confini invalicabili”, ha concluso Giuli.

In merito alle critiche ricevute da esponenti del mondo dello spettacolo, firmatari di una lettera aperta, e poi sfociate nel duello a distanza con Elio Germano, dà ragione “al comandante” Pierfrancesco Favino “quando dice bisogna dialogare, che servono ponti, serve confronto. Non ho mai negato né mai negherò dialogo e confronto civile con chiunque abbia bisogno di un confronto da parte del ministero della Cultura. Abbiamo bisogno di rassicurazioni, di certezze in un sistema complicato di fronte a problemi che si possono e si devono risolvere insieme. Quindi non mi interessano le firme, non mi interessa che siano pro o contro, mi interessano i ponti e quello che ha detto il comandante Favino per me è legge”.