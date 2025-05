Giuli, "non è escluso un maggior sostegno del Mic al Salone Libro"

"Stiamo finendo di scrivere i decreti attuativi, i risultati, gli effetti del decreto cultura si vedranno non appena entrerà in vigore il complesso della legge con i decreti attuativi, quando ci saranno i bandi, quando verranno finalmente erogati i soldi". Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli sul calo delle vendite dei libri nel primo trimestre, a margine dell'inaugurazione del Salone del Libro di Torino. "Manca poco tempo, quindi questo primo trimestre che non ci piace subirà una linea di tendenza diversa quando finalmente entreranno a regime i nostri finanziamenti" ha spiegato Giuli. E sul sostegno al Salone ha detto: "Non è da escludere per niente che il ministero della Cultura assuma un impegno più robusto nei confronti del Salone del Libro".