Portas in motorino tra i libri

Dicono che...tra gli stand affollati e il brusio del Salone del Libro, si aggiri come una trottola il leader dei Moderati Mimmo Portas. Non è al Lingotto per caso, né per sfogliare libri, ma in qualità di presidente di Environment Park si sente una specie di ambasciatore dell'innovazione tecnologica. Ecco perché ha preferito portare tra gli scaffali del Salone non opere di carta ma il fiore all'occhiello di Envi Park: il motorino a idrogeno. Sicuramente non passerà inosservato.