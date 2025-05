POLITICA & SANITÀ

Meloni porta ad esempio il Piemonte, gli infermieri strapazzano la Regione

La premier alla Camera loda la giunta piemontese per le iniziative contro le liste d'attesa. L'assessore Riboldi va in brodo di giuggiole. Meno gradito l'attacco di Nursind che accusa i vertici sanitari di latitanza. "Nessuna risposta su 118, assunzioni e molto altro"

Dopo i complimenti del ministro Orazio Schillaci, alla sanità piemontese sono arrivati nientemeno che gli apprezzamenti di Giorgia Meloni nel corso del premier time di ieri alla Camera. Roba da far affogare nel brodo di giuggiole l’assessore Federico Riboldi, la cui iniziativa di estendere visite ed esami in orario serali e nei weekend è stata sventolata dalla leader del suo partito in faccia Elly Schlein e alle opposizioni (ma anche con qualche frecciata a Regioni meno ardimentose) a testimonianza che la destra sulla salute non dorme e a mo’ di modello da seguire. Alla premier nessuno avrà detto che la lodata iniziativa per abbattere le liste d’attesa è ormai agli sgoccioli essendo quasi esaurite le risorse finanziarie. Ma tant’è, il risultato l’assessore fascio-tutto-io lo ha incassato.

Tuttavia, mentre la premier appunta la medaglia sul petto in fuori del suo valoroso assessore, a piazzargli sulla poltrona l’ennesima puntina da disegno ci pensano i sindacati. Nel caso specifico quello degli infermieri Nursind. “Esprimiamo con forza la nostra insoddisfazione nel prendere atto che rispetto ai tanti temi, nonostante le buone premesse, molto non è stato fatto, tanto non ha avuto seguito e parecchio è rimasto Inascoltato”, scrive in una nota il segretario regionale Francesco Coppolella.

Un elenco di cose non fatte, risposte non date, patti non rispettati. C’è la questione dell’Emergenza 118, per cui “ancora oggi non è stato possibile avere un incontro con la direzione regionale sanità in merito alla riorganizzazione del sistema e l’eventuale passaggio dei dipendenti ad azienda zero, oltre ad affrontare le tante criticità che ancora permangono nel limbo di situazione di cui non si conosce il futuro e del tutto inadeguata. Il 9 aprile – ricorda il sindacalista – avevamo concordato e firmato un verbale di confronto che prevedeva un incontro il 5 maggio, accordo disatteso senza giustificazioni che nei giorni scorsi abbiamo sollecitato”.

Ma ce n’è anche per l’ormai cronica carenza di personale, “storia nota, come noti come lo sono i numeri, ma non le strategie che abbiamo chiesto più volte di affrontare”. Nursind ricorda inoltre il tema della risorse oltre ai tetti di spesa proprio per aumentare il personale, “ma ad oggi, oltre a non averne parlato in ambito regionale, solo una azienda sanitaria ha ritenuto di dover rispondere ad una nostra legittima richiesta”.

Ulteriore questione che il sindacato mette sul tavolo dei vertici regionali della sanità riguarda “la nostra disponibilità a prestazioni aggiuntive per l’abbattimento delle liste di attesa purché fossero contestualmente destinate risorse per la carenza di personale. Non è un caso – spiega Coppolella – che l’accordo regionale prevedesse anche questo previo confronto e monitoraggio con il sindacato, sia a livello aziendale che regionale. Abbiamo anche in questo caso sollecitato la regione poiché ad oggi, non sappiamo come le aziende hanno utilizzato le risorse ripartite. Sappiamo invece che in molti casi si continua a chiedere prestazioni oltre l’orario senza retribuirle”.