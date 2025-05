Verbania, Forza Italia polemica sul calendario degli eventi estivi

La programmazione estiva del centro eventi "Il Maggiore" di Verbania - che a luglio vedrà ospiti Alex Wyse, Davide Van De Sfroos, Andrea Pucci, Fabio Concato, ai quali si aggiungono due concerti tributo a Battisti e Mogol e agli Abba - è "una stagione lontana dai giovani, con ospiti già visti e costi esorbitanti per i biglietti". Lo sostiene la capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Verbania, Mirella Cristina, secondo cui "ad annunci roboanti" sono seguiti "spettacoli modesti", una "presa in giro per i giovani". "L'attesa era per qualcosa di nuovo, con nomi importanti - spiega Cristina -. Siamo di fronte all'ennesima promessa non mantenuta dell'amministrazione Albertella che ancora una volta ha dimostrato la propria incapacità. Ecco il risultato dell'imposizione del sindaco di affidare il teatro a una società privata. Una stagione dal tono certamente minore rispetto al promesso e al possibile, anticipata da tre conferenze stampa e annunci altisonanti. E per la terza volta registriamo il mancato coinvolgimento della Regione Piemonte, che è socia della Fondazione con un'importante contributo annuale". "La bugia più grande è poi quella di un programma che voleva puntare sui giovani - conclude Cristina -. Con i tributi ad Abba, Battisti e Concato i giovani saranno quelli degli anni '70"