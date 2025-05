OPERE & OMISSIONI

Stanziati i fondi per completare la Metro

Il Cipess ha autorizzato l’utilizzo dei residui statali per 24 milioni di euro, destinati a coprire parte degli aumenti dei costi. E nella Legge di Bilancio sono stati destinati ulteriori 8,5 milioni di euro. L'impegno di Salvini e l'esultanza della Lega. Opera finita nel 2026

Il governo è stato di parola. Il Cipess ha autorizzato l’utilizzo di fondi statali residui per un ammontare pari a 24 milioni di euro, destinati a coprire parte degli aumenti dei costi necessari al complemento del prolungamento della Linea 1 della metropolitana di Torino, fino a Cascine Vica.

“Esprimiamo grande soddisfazione per la decisione odierna. Si tratta di un passaggio decisivo per un’opera strategica attesa da anni dal nostro territorio”, dichiarano i deputati torinesi della Lega Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto. “È il risultato – sottolineano– di un lavoro politico serio e costante che dimostra ancora una volta la capacità della Lega di passare dalle parole ai fatti. Non solo: grazie al nostro impegno in Parlamento, in Legge di Bilancio abbiamo stanziato ulteriori 8,5 milioni di euro, fondamentali per assicurare il completamento dell’opera” che dovrebbe vedere la fine nella primavera del 2026. Del resto era stato lo stesso segretario della Lega Matteo Salvini, nella veste di ministro delle Infrastrutture si era preso l’impegno davanti al sindaco Stefano Lo Russo di reperire i fondi necessari: da qui il ringraziamento dei due parlamentari al Capitano che “ha seguito con determinazione questo dossier”.