Asaps, 10 vittime incidenti con monopattino da inizio anno

Sono dieci le vittime di incidenti con monopattino dall'inizio dell'anno, l'ultimo in ordine di tempo a Milano, rispetto alle tre registrate al 15 maggio dello scorso anno. Un aumento significativo se rapportato al numero di veicoli a trazione elettrica in circolazione sia come utenti privati sia in sharing. I dati sono stati raccolti e analizzati dall'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale. Nel frattempo, ricorda l'Asaps, dal dicembre scorso sono entrate in vigore nuove regole con le modifiche al Codice della strada: casco per tutti i conducenti, non solo per quelli di età fra 14 e 18 anni, e divieto di circolazione fuori dai centri urbani, mentre assicurazione Rc e obbligo del targhino sono ancora sospese in attesa di un decreto attuativo.