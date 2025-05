TRAVAGLI DEMOCRATICI

"Cinque sì per un Pd del lavoro".

Laus spariglia il fronte riformista

Il deputato torinese rompe il silenzio della componente piemontese e annuncia il suo voto ai referendum. E si schiera con la Schlein: "Non per disciplina, non per appartenenza. Serve dire con chiarezza da che parte siamo: con chi chiede di vivere con dignità"

C’è chi dice sì, cinque sì anche tra i riformisti del Pd. Sono settimane che tra agnizioni e nascondimenti, la componente che fu a lungo maggioranza del partito e finita ora ai margini dalla svolta massimalista impressa da Elly Schlein cerca il modo di uscire dalla trappola dei referendum promossi dalla Cgil. Stretta e combattuta tra lealtà al partito – “la linea del Pd è chiara ed è stata approvata all’unanimità in direzione: siamo per 5 sì” ha ricordato ieri la segretaria – e fedeltà ai propri principi, quelli che il Jobs Act l’hanno sostenuto e votato oggi guardano con preoccupazione a certe posizioni radicali che pregiudicano rapporti con il mondo delle imprese e con le formazioni più innovatrici del sindacato (la Cisl). Mentre gran parte dei riformisti piemontesi ha scelto di inabissarsi, a sparigliare è Mauro Laus, deputato torinese, azionista di peso del Pd piemontese, a capo di un’associazione che già dall’insegna (“Identità riformista”) marca l’identità politica.

Onorevole Laus, è scattata la disciplina di partito, retaggio di quel centralismo democratico di tradizione comunista?

«Non sempre si vota per convinzione. Qualche volta si vota per dovere. E in certi momenti si vota perché si sente che, nonostante le perplessità, è giusto farlo. Io voterò cinque sì, ma con la piena consapevolezza di chi ha camminato a lungo nella politica, nel lavoro, nelle vite reali delle persone. Con il rispetto che si devono alle scelte che contano. Non faccio parte di chi si entusiasma con facilità, né mi accodo mai per convenienza. Ma non sopporto nemmeno chi si rifugia in un eterno attendismo, o in una posizione sempre intermedia, neutra, sbiadita».

Beh, lo dica ai suoi compagni di corrente che si sono inabissati in un silenzio imbarazzato e, francamente, imbarazzante per dei dirigenti politici.

«Io scelgo. Con tutti i miei dubbi, ma scelgo. E stavolta scelgo di ritirare tutte e cinque le schede e votare sì. Perché non si può far finta di non vedere. Non si può continuare a raccontare che è tutto sotto controllo, che prima o poi le soluzioni arriveranno, che le mediazioni si troveranno. È da anni che lo diciamo. Ma intanto, fuori, c’è un Paese che aspetta. E che intanto scivola, si stanca, si arrende».

Parla di sicurezza e subappalti, un tema di drammatica attualità.

«Voterò sì al quesito che riguarda la responsabilità solidale negli appalti. Perché conosco troppi cantieri dove chi lavora lo fa senza sapere nemmeno per conto di chi. Dove la sicurezza è una voce di spesa da tagliare. Dove il rischio è scaricato sempre su chi ha meno voce. Abrogare la norma che esonera il committente da ogni responsabilità significa dire: basta con il gioco dello scaricabarile. Chi affida un lavoro deve rispondere anche della sicurezza di chi lo svolge. Non è solo una questione giuridica. È una questione morale».

Tutto molto bello, ma i detrattori della consultazione popolare sostengono che ad essere sbagliata è proprio la risposta referendaria. “Quesiti antistorici” li definisce la leader della Cisl Daniela Fumarola. “La condizione del lavoro passa dal futuro, non da una sterile resa dei conti con il passato” hanno scritto Giorgio Gori, Lorenzo Guerini, Marianna Madia, Pina Picierno, Lia Quartapelle e Filippo Sensi che bollano i quesiti come “simulacri fuori dal tempo”.

«Sui primi tre – licenziamenti, tutele nelle piccole imprese, contratti a termine – non mi nascondo: non li considero risolutivi. Non cambiano da soli le sorti della nostra economia. Ma pongono un punto politico: ci ricordano che la precarietà non è una fase, è diventata una condizione permanente per milioni di persone. Quando parlo con giovani che lavorano da anni e non riescono nemmeno a chiedere un mutuo, quando ascolto madri sole che ogni tre mesi devono rinegoziare un contratto, quando vedo famiglie intere vivere nell’incertezza, capisco che non basta più dire “ci stiamo lavorando”. Ci stiamo lavorando da troppo tempo. Nel frattempo, le scelte che contano continuano a essere rimandate. E quando la politica non decide, la società cerca risposte altrove. In questo contesto, il referendum può non essere lo strumento ideale. Ma è diventato un’occasione per ascoltare un dolore troppo spesso ignorato».

Stesso discorso per il quesito relativo alla cittadinanza che chiede di ridurre da 10 a 5 anni il tempo per richiedere la cittadinanza.

«Voterò a favore. Lo farò pensando ai figli degli immigrati, cresciuti qui, che parlano italiano meglio dei miei coetanei, che studiano, lavorano, contribuiscono, pagano le tasse, ma non hanno gli stessi diritti. Lo farò pensando ai padri e alle madri che si alzano all’alba per portare il pane a casa, ma restano stranieri per la legge anche dopo una vita intera. Lo farò pensando al futuro: perché un Paese che vuole essere giusto non può essere avaro nel riconoscere l’appartenenza a chi ogni giorno lo costruisce».

Onorevole Laus, che fa, passa armi e bagagli nella maggioranza Manu Chao che si è impossessata del Nazareno?

«Siamo seri, parliamo di contenuti politici e non di appartenenze. La segretaria Schlein ha voluto portare il partito accanto a chi lavora, accanto a chi non ce la fa, accanto a chi è troppo spesso invisibile. Non è stato un gesto di radicalismo. È stato un gesto di responsabilità. E io, pur venendo da un’altra cultura politica, mi riconosco in questa scelta. Perché le priorità non sono scritte sulla carta d’identità politica. Le priorità si leggono nella vita delle persone. So bene che non è comodo esporsi. Non lo è oggi, non lo era nemmeno ieri. Io stesso, quando ero uno dei pochi a sostenere il salario minimo, sono rimasto al mio posto, rispettando la pluralità del partito. Perché nella politica, come nelle relazioni, non si è sempre d’accordo. Ma si resta, si discute, si costruisce».

Un appello al voto, ma sembra anche un monito ai suoi compagni di partito e di componente.

«Lo dico con chiarezza: voterò cinque sì non per disciplina, non per appartenenza. Ma perché credo che il lavoro non sia solo una voce economica. È il primo strumento di libertà, giustizia e dignità. E se oggi una persona può lavorare e restare povera, non comprare casa, non costruirsi un futuro, non mettere al mondo un figlio, allora non c’è altra priorità politica che questa. Non mi nascondo dietro la nostalgia o l’orgoglio. Non difendo per abitudine, non mi schiero per convenienza. Sto dove serve. Sempre. E oggi, serve stare accanto a chi chiede solo di vivere con dignità. Per questo, io voterò cinque volte sì. Non ho dubbi. Lo faccio con la consapevolezza che i cambiamenti più profondi vanno conquistati nelle sedi istituzionali. Ma so anche che serve un segnale. Un sussulto. Una presa di posizione. E questo referendum può essere tutto questo: una risposta a chi da troppo tempo vive nel limbo dell’attesa, nell’assenza di tutele, nella precarietà elevata a sistema. E allora sì, io scelgo. Con responsabilità. Con convinzione. Perché saper ascoltare il disagio e trasformarlo in proposta è ciò che oggi ci viene chiesto. E oggi, dire cinque volte sì è un atto di verità e di giustizia».