Mattarella a Torino per Itcilo e Accademia dell'agricoltura

È iniziata la giornata a Torino del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arrivato al Centro internazionale di formazione delle Nazioni Unite (Itcilo), dove partecipa all'inaugurazione dell'anno accademico 2024-2025 dei Master della Turin School of Development (Tsd), organizzati con l'Università di Torino, il Politecnico di Torino e il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo. Alla cerimonia prendono parte il direttore dell'Itcilo e della Turin School of Development, Christophe Perrin, il ministro dell'Ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna, il rettore del Politecnico, Stefano Corgnati, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. L'evento rientra nelle celebrazioni per il 60/o anniversario dell'Itcilo. Al termine della cerimonia, il capo dello Stato si recherà in Prefettura, per consegnare la medaglia d'oro alla Resistenza al Comune di Rivoli. Nel pomeriggio, alle 16, Mattarella sarà alla Reggia di Venaria per l'inaugurazione del 240/o anno accademico dell'Accademia di Agricoltura di Torino, tra le più antiche d'Europa. Ad accoglierlo, insieme a Cirio, ci saranno il presidente del polo culturale, Michele Briamonte, la direttrice, Chiara Teolato e il sindaco di Venaria, Fabio Giulivi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è entrato nell'aula magna del Centro formazione internazionale di formazione delle Nazioni Unite a Torino, accolto dall'inno di Mameli, suonato da una chitarra e cantato da un gruppo di bambini del Sermig (Servizio missionario giovani) di Torino, fondato da Ernesto Olivero, amico del capo di Stato, con indosso la maglietta con la scritta "Pace".