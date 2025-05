Muore con la testa spaccata nel Torinese, indagato un figlio

Un anziano di 91 anni è morto nei giorni scorsi in ospedale a Rivoli (Torino), in seguito a una frattura alla testa, e la procura ha aperto una fascicolo per omicidio e disposto l'autopsia. Uno dei tre figli, 60 anni, aveva chiamato il 112 mercoledì pomeriggio per chiedere i soccorsi e ora è indagato. A morire, poco dopo l'arrivo nella struttura sanitaria, era stato Germano Giaj Levra, noto nel paese della bassa Valle di Susa per la sua passata attività di assicuratore, vedovo. Il figlio, secondo quanto riportano i quotidiani Il Corriere di Torino e La stampa, ha raccontato al telefono che il padre era caduto e si era fatto male. Le fratture al cranio e alle costole e i lividi però, secondo i medici, erano incongruenti con una caduta e invece compatibili col fatto che l'anziano fosse stato colpito da un corpo contundente. Erano scattate dunque le indagini dei carabinieri, vagliando innanzitutto le posizioni dei figli.