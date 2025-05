Sinistra per Israele, condanna per violenze a UniTo

Sinistra per Israele due popoli due stati "condanna con decisione quanto accaduto al Campus Einaudi di Torino, dov'è stato impedito lo svolgimento di un incontro organizzato dai firmatari del Manifesto nazionale per il diritto allo studio, dedicato alla promozione delle università come luoghi di dialogo, democrazia e contrasto all'antisemitismo", in riferimento agli episodi avvenuti ieri al campus Luigi Einaudi dell'università. "L'occupazione dell'aula da parte di alcune decine di studenti, i cori inneggianti all'intifada e le azioni violente come sputi contro gli organizzatori e aggressioni fisiche - afferma Sinistra per Israele -, rappresentano una grave violazione dei principi democratici e del diritto fondamentale alla libertà di parola. Nulla può giustificare simili comportamenti, che feriscono non solo chi ne è stato vittima diretta, ma l'intera comunità accademica e il tessuto democratico del nostro Paese". "In un momento storico in cui la necessità di un confronto aperto e rispettoso è più urgente che mai, la violenza, fisica o verbale - conclude il movimento -, non deve mai essere tollerata come strumento di confronto politico o ideologico. Le università devono restare spazi di dialogo libero e costruttivo, capaci di accogliere tutte le voci e le sensibilità nel rispetto reciproco. Invitiamo con forza tutti i partiti e le organizzazioni della sinistra democratica a condannare con altrettanta fermezza questo vergognoso episodio antidemocratico".