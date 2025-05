Lo Russo, "Mattarella un punto di riferimento per tutti noi"

"Il suo essere qui assume un significato ancora più profondo: è un invito a guardare avanti, a credere nel valore della conoscenza, dell'impegno, della responsabilità. Oggi inizia un nuovo cammino per tante persone che scelgono Torino per studiare, per approfondire, per formarsi su tematiche che coinvolgono il lavoro, il futuro, il benessere di tutte e tutti. Temi trasversali alle comunità, che attraversano confini, Paesi, generazioni". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nel suo benvenuto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita nel capoluogo piemontese, al Centro internazionale di formazione delle Nazioni Unite, per inaugurazione anno accademico. "Proprio lei ha saputo con coerenza e sensibilità ricordarci che il lavoro è molto più di un mezzo di sussistenza - ha aggiunto -. È strumento di dignità, di libertà, di realizzazione personale ed è un dovere collettivo creare le condizioni perché sia un'opportunità concreta per tutte e tutti, soprattutto per i più giovani, che troppo spesso vivono precarietà, instabilità e disillusione". "Lei rappresenta un punto di riferimento morale e istituzionale per tutte e tutti noi. Le sue parole, sempre attente ai giovani, alla scuola, alla scienza, al lavoro, ci ricordano che costruire futuro significa investire sulle persone, valorizzarne il talento, proteggerne i diritti", ha detto Lo Russo. "E oggi, in un tempo attraversato da conflitti, crisi ambientali, diseguaglianze, non possiamo che rinnovare questo impegno. Torino vuole continuare a farlo. Vuole essere una città che ascolta, che sperimenta, che include. Una città in cui le persone non solo si formano, ma scelgono di restare, di contribuire, di costruire insieme il domani", ha concluso Lo Russo.