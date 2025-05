LA SACRA RUOTA

Cirio abbraccia Mattarella e "dimentica" gli Agnelli

Il governatore accoglie a Torino il Capo della Stato e nel suo discorso esalta le famiglie industriali storiche e cita Lavazza, Olivetti a Ferrero, ma evita di pronunciare il casato della Sacra Ruota. "Seguire il loro esempio". A Elkann fischiano le orecchie

Un discorso denso di richiami alla storia e ai valori del Piemonte per accogliere nella maniera più solenne il Capo dello Stato, ma con qualche amnesia, chissà quanto involontaria. Lo ha pronunciato stamattina il governatore Alberto Cirio, durante l’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 dei Master della Turin School of Development (Tsd), ospitata dal Centro internazionale di formazione delle Nazioni Unite (Itcilo). A fare da cornice, la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita a Torino, garante di quei principi costituzionali che Cirio ha voluto celebrare con orgoglio, in un anno simbolico come quello degli 80 anni dalla Liberazione. Ma tra le righe del suo intervento, c’è un’assenza che non passa inosservata: quella della famiglia Agnelli, un tempo pilastro indiscusso dell’industria piemontese, oggi “dimenticata” dal governatore. Un silenzio che suona come un messaggio.

“Il Piemonte è da sempre la terra del dialogo, una terra in cui si è consapevoli che soltanto attraverso il confronto rispettoso le comunità possano diventare grandi”, ha esordito Cirio, dipingendo una regione che ha fatto della scuola e dell’industria i suoi baluardi. E qui, il governatore ha snocciolato i nomi delle grandi famiglie imprenditoriali che hanno scritto la storia del territorio: Olivetti, Ferrero, Lavazza. “Famiglie che hanno realizzato nelle loro aziende quella responsabilità sociale dell’impresa ancor prima che qualche università la codificasse”, ha sottolineato, citando il “concetto di restituzione” caro a Beppe Fenoglio, in un omaggio alla cultura piemontese reso ancora più significativo dall’apertura, proprio ieri, del Salone del Libro.

Eppure, in questo elenco di eccellenze, manca un cognome pesante come un macigno: Agnelli. Un’omissione che, in una Torino che ancora vive all’ombra della Fiat (nel frattempo diventata Stellantis), non può essere casuale. Cirio evidentemente non ha dimenticato il progressivo disimpegno della famiglia ora capitanata da John Elkann, dal Piemonte. L’ultima ferita? La decisione di Maserati di abbandonare Mirafiori per concentrare le produzioni a Modena, un altro pezzo di industria che se ne va. Un distacco sempre più marcato, con la dinastia Agnelli sempre più lontana dalla città che l’ha resa grande.

Ma Cirio guarda avanti: nel suo discorso, il governatore ha puntato i riflettori sull’innovazione, celebrando la Fondazione per l’intelligenza artificiale, ospitata nelle Officine Grandi Riparazioni. “Dove un tempo si riparavano i treni, oggi si ragiona dell’intelligenza artificiale legata al lavoro”, ha detto, sottolineando l’importanza di un progresso che non perda di vista l’uomo. Un richiamo alla centralità della persona che si intreccia con i valori della Costituzione, di cui Mattarella è “straordinario interprete”.Tra passato e futuro, Cirio sembra voler tracciare una linea: il Piemonte è pronto a volare, con o senza gli Agnelli.