DAL COLLE ALLA MOLE

"Non c'è pace senza salari equi". Lezione "sindacale" di Mattarella

Il Capo dello Stato inaugura l'anno accademico al Campus Onu dell'Itcilo: “Torino sede ideale per questo centro. La formazione è uno strumento imprescindibile per rendere universale il diritto al lavoro, in un'epoca di transizione digitale e intelligenza artificiale”

“Non ci può essere pace duratura senza salari equi, protezione sociale e libertà sindacali”. È un messaggio chiaro e potente quello lanciato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, stamattina a Torino, in occasione della cerimonia di apertura dell’Anno Accademico della Scuola di Sviluppo del Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Itcilo). Accolto dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dal sindaco Stefano Lo Russo, il Capo dello Stato ha sottolineato il ruolo cruciale della giustizia sociale come pilastro per un mondo più equo e stabile, in linea con i principi dell’Agenda 2030 e del Patto per il Futuro dell’Onu.

Il Campus Onu di Torino, che celebra i 60 anni dalla sua fondazione, è stato definito da Mattarella “un polo formativo unico”, capace di affrontare le sfide globali con competenza e visione. “Torino è la sede ideale per questo centro – ha dichiarato il Presidente – una città storicamente legata al lavoro e al progresso”. Parole che hanno trovato eco nell’accoglienza calorosa del direttore dell’Itcilo, Christophe Perrin, che ha definito la visita di Mattarella “un momento di grande gioia” per l’intera comunità del Campus.

Nel suo discorso, il Presidente ha ribadito l’importanza dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, “una delle più antiche e prestigiose agenzie Onu”, come presidio globale di giustizia sociale. Ha poi richiamato i principi della Costituzione italiana, che pone il lavoro come fondamento della Repubblica e leva per la realizzazione personale. “La formazione – ha aggiunto – è uno strumento imprescindibile per rendere universale il diritto al lavoro, specialmente in un’epoca di transizione digitale e intelligenza artificiale”. Un monito, ma anche un invito a orientare i cambiamenti tecnologici verso un lavoro più dignitoso, in linea con i valori dell’Ilo.

Mattarella ha lodato la collaborazione tra il Campus, il mondo accademico, le istituzioni locali e i ministeri, definendo il Polo di Torino “un esempio di dialogo e progresso”. Ha infine rivolto un augurio agli studenti presenti, veri protagonisti del futuro, e un commosso ringraziamento ai bambini e ragazzi che hanno intonato l’inno nazionale, un momento che ha scaldato i cuori dei presenti.