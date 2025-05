Maltrattamenti all'ex compagno, condannata a 3 anni e 2 mesi

Il tribunale di Verbania ha condannato a tre anni e due mesi, con rito abbreviato, una donna di 40 anni, residente in val d'Ossola, che da tempo perseguitava l'ex compagno. Il giudice l'ha riconosciuta colpevole del reato di maltrattamenti. A riportare la notizia è il sito vcoazzurratv.it. La donna si trova nel carcere femminile di Vercelli già dal 2 maggio, quando i carabinieri della stazione di Crevoladossola (Verbano-Cusio-Ossola) l'avevano arrestata in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Verbania come aggravamento del divieto di avvicinamento all'ex, misura che in più occasioni la donna non aveva rispettato. L'ultimo episodio era avvenuto a fine aprile, quando la signora si era recata a casa dell'ex e l'aveva aggredito.