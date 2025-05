LA SACRA RUOTA

La 500 non basta per salvare Mirafiori: "Destino segnato senza altri modelli"

I sindacati lanciano l'allarme dopo l'incontro con Cirio, e chiedono al governatore di farsi sentire a Roma: "Servono interventi urgenti di politica industriale". Cortese (Uil): "Fase di transizione profonda che rischia di travolgere l'occupazione e il tessuto sociale della regione"

L’annunciata produzione della 500 ibrida, attesa per fine anno, non sarà la salvezza di Mirafiori. È questo il grido d’allarme lanciato dai sindacati al termine dell’incontro svoltosi oggi tra il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e i segretari generali regionali di Cgil, Cisl e Uil. Un vertice che, pur inserito nel consueto ciclo di confronti sulla situazione economica regionale, si è trasformato in un tavolo di crisi sull’industria piemontese, con le scelte di Stellantis al centro del dibattito.

“La sola 500 ibrida non basterà a saturare gli impianti di Mirafiori”, ha tuonato Gianni Cortese, segretario generale della Uil Piemonte, uscendo dall’incontro. “Serve un impegno concreto da parte di Stellantis per ampliare la gamma di modelli prodotti a Torino, soprattutto ibridi, che garantiscano volumi produttivi adeguati e tranquillizzanti”. Un messaggio chiaro, reso ancora più urgente dalla recente decisione di trasferire la produzione Maserati a Modena, una mossa che ha ulteriormente indebolito le prospettive dello storico stabilimento torinese.

Ma il malessere non si limita a Mirafiori. Cortese ha dipinto un quadro preoccupante per l’intero comparto industriale piemontese, segnato dalla “costante chiusura di imprese” e da situazioni critiche come quelle dell'ex Ilva, di Italdesign e di Diageo. “Siamo in una fase di transizione profonda, che rischia di travolgere l’occupazione e il tessuto sociale della regione”, ha avvertito il leader sindacale, chiedendo a Cirio di farsi portavoce presso il governo per ottenere “interventi urgenti di politica industriale”.

Il presidente Cirio, dal canto suo, ha ascoltato le istanze dei sindacati, ma le soluzioni concrete restano lontane. La Regione, stretta tra le difficoltà di un mercato automotive in trasformazione e le scelte strategiche di Stellantis, sembra avere margini di manovra limitati. “Abbiamo chiesto a Cirio di trasferire a Roma la nostra richiesta di un piano industriale che dia certezze al Piemonte”, ha ribadito Cortese, sottolineando la necessità di un intervento nazionale per affrontare una crisi che non è solo torinese, ma riguarda l’intero sistema produttivo italiano.