ENTI LOCALI

Sindaci metropolitani "di diritto". Alle urne solo per le Province

Se e quando si tornerà a eleggere gli amministratori degli enti falcidiati da Delrio la consultazione non riguarderà le 14 Città metropolitane. Nessuno vuole mollare una poltrona che moltiplica il potere. L'esempio di Torino dove Lo Russo gioca su due tavoli

Più metropoliti, si direbbe, che sindaci metropolitani. Almeno nel percorso dove la nomina (di diritto) privilegia l’elezione. Prerogativa che i sindaci delle 14 città con tale status paiono fermamente intenzionati a difendere. Tant’è che quando, prima o poi, si torneranno a eleggere, con il voto dei cittadini e non più con consultazioni di secondo grado, i presidenti delle Province la riforma non varrà anche per loro. Da Bari a Bologna, da Cagliari e Catania a Firenze e Genova. E poi Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Venezia e Roma Capitale.

Segnali e mani avanti in tal senso, pure trasversalmente alle forze politiche, non mancano di certo. “Parlare di elezione diretta del sindaco metropolitano rischia di minare il principio stesso di questa forma di governo e annullare il ruolo di coordinamento proprio delle Città Metropolitane”. Lo diceva già un paio d’anni fa l’allora sindaco di Firenze e coordinatore delle Città Metropolitane in seno all’Anci, Dario Nardella, oggi parlamentare europeo del Pd. L’opinione nel partito di Elly Schlein non è cambiata e, insomma, resta quel ragionamento di Nardella per cui gli enti che propalano dai 14 grandi municipi del Paese “vengono spesso associati in modo superficiale alle Province e a volte trascurate dalle norme. La legge del 2014 è stata importante e sarebbe un grave errore un ritorno al passato, in particolare modificare l’identificazione del sindaco metropolitano con il sindaco del capoluogo”.

Il caso Lo Russo

Stupirebbe non poco registrare una diversa opinione di Stefano Lo Russo che proprio in virtù dell’essere a capo della Città Metropolitana è riuscito a incrementare il suo peso nella partecipazione del colosso dell’energia Iren, mettendo insieme le quote del Comune e, appunto, di quella che un tempo era la Provincia. E non sfugge che la Città Metropolitana di Torino, come le altre, sia iscritta all’Anci e non all’Upi. Quando Nardella ricordava la legge del 2014 non ne citava il “padre”, ovvero quel Graziano Delrio, suo compagno di partito la cui figura di ministro viene associata, anche a sinistra, proprio in quel non fortunato testo normativo che se piace ai sindaci metropolitani per la loro parte, è ormai universalmente deprecato per il fallimento, la confusione e millanta altri guai che ha generato sulle Province.

Leggi regionali per il turnaround

La necessità di una “controriforma”, ormai, è condivisa da tutte le forze politiche e, come scritto ancora di recente, si susseguono le spinte per accelerare la messa in soffitta della mai troppo vituperata Delrio. L’ultima è di poche settimane fa con la proposta del presidente dell’Upi, l’Unione Province italiane, il em Pasquale Gandolfi, di incominciare ad agire con nuove leggi regionali ripercorrendo il terreno che aveva portato ciascuna Regione ad adottare il testo dell’allora ministro del Pd.

Sul fronte opposto la Lega è il partito più caldo del centrodestra sulla questione e il suo leader, Matteo Salvini, già un anno fa preconizzava il ritorno del voto diretto nel giro di pochi mesi. Il pungolo leghista al Governo di Giorgia Meloni era arrivato con una proposta di legge a prima firma del parlamentare Roberto Stefani. La risposta da Palazzo Chigi aveva rimandato al Tuel, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, intanto altro tempo sarebbe passato tra lamentele di chi si trova a governare o ad aver a che fare con quegli enti che sarebbero dovuti sparire e, invece, sono rimasti con poche competenze e ancor meno soldi per esercitarle.

Il monito della Consulta

Un destino, quello che va verso un deciso e definitivo superamento dell’attuale assetto, destinato a compiersi. Questo ormai pare certo. Non lo sono i tempi, ma come si diceva quando ai arriverà al dunque, ad essere eletti dai cittadini saranno i presidenti e gli altri organi delle Province, ma non delle Città Metropolitane. Forte, compatto e trasversale il fronte a difesa dello status quo. Che pure era già stato oggetto di un pronunciamento della Consulta, quando nel 2021 venne sollevata una questione di legittimità costituzionale. Si lamentava, in sostanza, che contrariamente alle Province dove i cittadini sia pure in maniera indiretta attraverso il voto ponderato di ciascun Comune partecipano all’elezione del presidente, per la Città Metropolitana agli elettori del territorio questo viene negato.

Pur non ritenendo ammissibile il ricorso, la Corte Costituzionale aveva sottolineato la necessità di un intervento correttivo del legislatore di fronte a un “ingiustificato diverso trattamento riservato agli elettori residenti nel territorio della Città metropolitana rispetto a quello delineato per gli elettori residenti nelle Province”. Insomma, se già l’elezione di secondo grado risulta un’estromissione dei cittadini dalla scelta, nel caso dei sindaci metropolitani, va ancora peggio. Loro e i loro partiti, non la pensano così. Ulteriore conferma arriva proprio dalla Delrio che tra articoli e commi contempla pure per le Città Metropolitane con più di 3 milioni di abitanti di optare per l’elezione diretta, ma nessuno ha mai intrapreso questa strada. Che i sindaci metropolitani vogliono tenere sbarrata, anche e soprattutto a dispetto della controriforma.