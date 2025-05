Masterpharm

Dicono… che ci siano più sponsorizzazioni di aziende farmaceutiche nel convegno Masterpharm di Baveno che coregoni nelle acque del Lago Maggiore. Oddio, parte della popolazione ittica del Verbano pare sia stata decimata per finire sul desco di un noto ristorante dell’Isola dei Pescatori dove, giunto a capo di un'indomita flottiglia, s’è attovagliato l’assessore alla Sanità del Piemonte, Federico Riboldi attorniato da un manipolo di direttori generali di Asl colà convenuti per aggiornarsi e, come annunciato dal promotore dell’evento nonché direttore dell’Asl del Vco Francesco Cattel, “sviluppare uno sguardo sul sistema delle terapie e dell’organizzazione a partire dalle criticità e dalle competenze della farmacia ospedaliera”. Avvistati, tra gli altri il direttore dell’Asl di Alessandria Francesco Marchitelli, il suo predecessore ora all’Asl To4, Luigi Vercellino, quello dell’Aou di Novara Stefano Scarpetta, oltre a Carlo Picco dell’Asl Città di Torino, Marco Ricci dell’Asl di Vercelli. Nutrito il parterre di relatori per la tre giorni che da torinese come per tradizione fino a quando Cattel era a capo della farmacia della Città della Salute (a proposito, notata l’assenza, forse non casuale, di der kommissar Thomas Schael) quest’anno si è trasferita, insieme al suo promotore, sulla sponda del Lago Maggiore.