ALTA TENSIONE

Nuova rivolta al Cpr di Torino: feriti 4 agenti e un migrante

Lo straniero trattenuto nella struttura di corso Brunelleschi si è ferito cadendo dalla tettoia, nel corso di un intervento della polizia, dove insieme ad alcuni compagni era salito nel corso della protesta. Ravinale (Avs): "Va chiuso". Montaruli (FdI): "Tifate per i disordini"

Nuovi disordini si sono verificati nella tarda serata di ieri, 16 maggio, nel Cpr di Torino. Sono quattro gli agenti delle forze dell’ordine rimasti feriti e uno dei migranti trattenuti nella struttura è stato portato al pronto soccorso per le conseguenze di una caduta da una tettoia. Alcuni migranti presenti nella struttura, secondo una prima ricostruzione, avrebbero appiccato un incendio nella zona chiamata “Area bianca”, poi sono saliti sul tetto. Secondo informazioni fatte circolare da gruppi di attivisti della rete No Cpr si sarebbe trattato di una protesta a seguito di “un pestaggio da parte della polizia”, in verità è stato poi accertato che a scatenare la rivolta nell’“area blu” iniziata con il rifiuto dei pasti, sono state le restrizioni imposte alle comunicazioni telefoniche. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e due ambulanze.

Il migrante si è fratturato una gamba cadendo dalla tettoia, nel corso di un intervento della polizia, dove insieme ad alcuni compagni era salito nel corso della protesta. All’esterno del Cpr si era formato un presidio di attivisti che, ricevuta in qualche modo la notizia, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze. I mezzi sono stati fatti entrare dopo una mediazione con i funzionari di pubblica sicurezza. Il ferito è stato portato in un pronto soccorso.

La sinistra: va chiuso

L’episodio ha ridato fiato a quanti chiedono la chiusura del Cpr di Torino, che attualmente ospita una cinquantina di persone a fronte di una capienza (provvisoria) di 60, come la consigliere regionale di Avs in Piemonte Alice Ravinale: “Va chiuso al più presto, è pericoloso per le persone. Dopo nemmeno un mese – dice – un’altra notte di tensione e preoccupazione. Di nuovo un continuo via vai di forze dell’ordine, che sicuramente avrebbero compiti da svolgere più utili per la città, e anche meno rischiosi, che difendere le gabbie di corso Brunelleschi”. “Nel nostro sopralluogo di lunedì – ricorda ancora Ravinale – abbiamo incontrato tante persone fragili e disperate a causa delle condizioni di detenzione e non mi stupisce che ieri sera sia di nuovo esplosa la protesta. Il Cpr va chiuso, le persone con problemi di salute mentale che oggi sono lì recluse devono essere immediatamente rilasciate: è un posto che mette a rischio l’incolumità di tutti”. La settimana scorsa anche il Pd e il Movimento 5 Stelle hanno denunciato il “fallimento del sistema Cpr” spiegando che “un sistema che ammassa le persone dentro le gabbie con una prospettiva temporale indeterminata non può funzionare”.

La destra: una città sotto scacco dai violenti

Diversa la posizione della destra di governo che oltre a ribadire l’utilità dei centri attacca l’opposizione: “Le forze politiche che invece di condannare chi organizza le rivolte nel Cpr di Torino le giustifica, e coglie l’occasione per chiederne la chiusura, sono politicamente responsabili di quanto sta avvenendo a Torino – afferma la vicecapogruppo di FdI alla Camera Augusta Montaruli –. Il Governo ha il nostro pieno sostegno nell’andare avanti e persistere nonostante i tentativi di mettere a ferro e fuoco la struttura di corso Brunelleschi. Il disagio è quello di una intera città che soffre l’immigrazione clandestina a causa di anni di lassismo della sinistra e che adesso, finalmente a fronte del rigore del Governo Meloni, è costretta a vedere non solo le rivolte interne ma pure le sfilate di chi tifa per i disordini. Le parole pronunciate in queste ore da alcuni esponenti dell’opposizione sono irresponsabili e vergognose. I torinesi e il Governo non saranno messi sotto ricatto da questa politica e dai violenti”.