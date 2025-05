"Basta transfobia", dimostrazione a Torino con blocco strada

Un gruppo di giovani attivisti per i diritti delle persone transgender si è raccolto in presidio oggi a Torino davanti al presidio ospedaliero San Giovanni Antica Sede, in centro città. I dimostranti hanno montato una tenda in via Cavour bloccando il traffico e sul posto, oltre alla Digos, che era già presente, è arrivata la Polizia locale. La protesta, convocata da vari comitati attraverso i social, è diretta contro i disservizi del Cidigen (centro interdipartimentale disturbi identità di genere). "Il Centro è morto - ha detto un comiziante - e chi lo ha ucciso è il servizio sanitario nazionale. Quando si telefona ci si sente rispondere che non ci sono risorse né personale. C'è un solo endocrinologo in servizio. E per ottenere un appuntamento servono raccomandazioni o traffici loschi, altrimenti la lista d'attesa è semplicemente infinita". Gli attivisti hanno anche denunciato "l'ondata di transfobia" in corso non solo in Italia ma "a livello globale". Sul portone dell'ospedale, che è stato chiuso dagli operatori, sono stati affissi volantini firmati "rabbia anarco trans frocia".