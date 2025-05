SACRO & PROFANO

Più parrocchie ai non allineati, vigilano le "guardie boariniane"

La rivoluzione delle parrocchie nella diocesi di Torino è giunta alla seconda fase. L'idea è quella di creare dei "mini-vicari territoriali" per garantire la fedeltà alla linea della prima linea del card. Repole. Salgono le speranze episcopali di don Rivella

Lo spostamento dei parroci nella diocesi di Torino sta avvenendo a spizzichi e bocconi tra affanni, ripensamenti, improvvisazioni e con modalità che rendono insopportabile la bolsa retorica con la quale viene presentata la pseudorivoluzione boarinina del «ripensamento della presenza cristiana sul territorio». Un primo blocco è stato annunciato e un altro lo sarà in settimana. Con effetto Netflix, vengono pubblicati i nomi dei preti «in esubero e di risulta» che saranno spostati (Vincenzo Marino o Mauro Gaino a Moncalieri?) ma senza dire dove, procedimento che ha fatto molto irritare il clero.

Alle profferte avanzate, a nome del gruppo di comando, dal povero missus ridens don Mario Aversano, non sono mancati i no, per non dire di peggio mentre emerge la tendenza di voler creare dei “mini-vicari territoriali” idonei a garantire la fedeltà alla linea. In ogni caso, la logica, nonostante le parole, è sempre la stessa, quella dei curatori fallimentari: si sommano parrocchie alle stesse persone – quasi sempre i non allineati – su cui graverà ancora di più il peso della pastorale, segno evidente di una progettazione che, per il futuro, non prevede alcuna ripresa vocazionale e tenta in tutti i modi – detto in termini aziendali ma comprensibili – di tenere in piedi una struttura senza personale.

La norma del Codice Piano benedettino del 1917 sulla inamovibilità dei parroci ancora perdura, ma vale solo per quelli di Grugliasco, Pianezza, Santa Rita e adesso anche Settimo Torinese, che passerà da quattro parroci a due, con la primazia del suo vero dominus, don Antonio Bortone, che si appresta così a diventare, anche de iure, il “papa-re” di tutta la città e del suo contado, insieme al buon don Antonio Marino e a don Paolo Mignani, detto il “Carlo Marx di Mezzi Po”, ridotto a collaboratore, e con tutta l’équipe pastorale, quella che alcuni settimesi chiamano “il circo” e cioè: due diaconi romeni e la “diaconessa” di fiducia. La componente familistico-romena dei diaconi prende sempre più piede in diocesi, in particolare nella pastorale della salute, dove sono ambiti gli incarichi pubblici di cappellano ospedaliero. Pare che le Molinette rappresentino, sotto questo aspetto, un caso esemplare. Essendo diaconi e non potendo né celebrare la Messa e nemmeno impartire l’unzione degli infermi, molti di essi si confermano un po’ come dei super- sacrestani, molto attenti all’amministrazione.

***

Nuovo intervento dell’ex vescovo ausiliare ed eminenza grigia della diocesi di Torino, monsignor Guido Fiandino, che non ha gradito l’affermazione dei «cari don Sergio e don Nino» (gli ormai ex parroci Baravalle e Olivero) secondo i quali l’istituzione parrocchia sarebbe giunta «al capolinea». Invece, «l’umile collaboratore parrocchiale della Crocetta», ritiene che la parrocchia non sia finita ma debba essere «ripensata» e, portando l’esempio dei suoi amici della Fraternità Sacerdotale Jesus Caritas (consorteria alla quale appartiene) mette in guardia dall’abbandonare – per poi magari pentirsene – l’esperienza plurisecolare della parrocchia, intesa come presenza radicata sul territorio. Se mai, essa deve aprirsi a «una nuova condivisione di responsabilità vera tra preti, religiosi e religiose, diaconi e fedeli laici». Parole e propositi che si ascoltano da decenni. Il finale, dopo un grazie ai due confratelli, è da antologia fiandiniana: «Grazie alla Diocesi, che in continuità con le intuizioni del card. Ballestrero e dell’Arcivescovo Nosiglia dedica non poche energie alla formazione e valorizzazione di tutti i possibili operatori pastorali del presente e del futuro della nostra Chiesa». Da notare che fra i vescovi – chissà perché – non sono citati i cardinali Saldarini e Poletto. Ma qual è il senso del messaggio che don Guido ha voluto trasmettere con questo intervento? Innanzitutto, segnalare il disagio di una certa ala del clero verso la cabina di regia della diocesi e le sue scelte, ma anche far sapere in alto che gli attempati, ma ancora vispi pellegriniani, vigilano e non hanno deposto le armi.

***

Sta facendo sghignazzare tutta la diocesi il post pubblicato dall’aspirante ad omnia, l’ineffabile don Luca Peyron, il quale, sempre in cerca di visibilità e onusto di incarichi, ha voluto far notare a tutti che nel suo primo giorno di pontificato Leone XIV ha parlato della Madonna di Pompei («di cui sono parroco»), di tecnologia e missione («coordino il servizio per l’Apostolato digitale») e che ha scelto il nome di Leone pensando all’intelligenza artificiale, «di cui mi occupo con la Fondazione per l’Intelligenza Artificiale di Torino». Splendida la chiusa e senza sprezzo del ridicolo: «Diciamo che siamo in leggera sintonia... il Papa si ama a prescindere, ma sento una leggerissima propensione verso Roby... e resto umile». Dicono che chiami Roby anche Sua Eminenza Repole.

***

Se Enzo Bianchi non può del tutto essere soddisfatto, lo è invece la virgo plus quam potens, al secolo suor Anna Maria Bissi, erede di don Sergio Boarino, “madre spirituale” dei boariniani del seminario. Infatti, il suo patrono, il cardinale piemontese Giuseppe Versaldi, già vescovo di Alessandria e poi prefetto della Congregazione per l’Educazione cattolica, pare sia in ottimi e confidenziali rapporti con Leone XIV. Ricordiamo che fu lui, quando era vicario generale di Vercelli, a insediare l’influente (sui vescovi e sui preti piemontesi) Fraternità della Trasfigurazione all’ombra della basilica di Sant'Andrea. Caduti assurdi veti e pronubi, rinascono le speranze di quello che da quasi vent’anni è il più episcopabile dei boariniani, monsignor Mauro Rivella il quale, se non titolare, potrebbe almeno diventare vescovo ausiliare, funzione che esercita, secondo alcuni, de facto.