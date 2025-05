Si di Intesa e Mediolanum all'aumento Mps, Generali vota no

I fondi di Mediolanum e delle controllate di Intesa Sanpaolo, Eurizon e Fideuram, che votano a favore dell'aumento di Mps al servizio dell'offerta su Mediobanca e quelli di Generali e della sua controllata Alleanza che, seppur con poche azioni, lo bocciano. Il fondo pensione della Bce - affidato a un gestore terzo - che con una parte delle sue azioni vota contro e con una parte si astiene. Una pattuglia di soci italiani, l'imprenditore Giorgio Girondi, la famiglia Ammaturo e due società vicine all'avvocato Massimo Malvestio, che lo sostengono col 5%. Sono alcuni degli elementi che emergono dal verbale dell'assemblea di Mps dello scorso 17 aprile che ha approvato l'aumento di capitale a servizio dell'ops su Mediobanca, con il sostegno del 63,6% del capitale, la contrarietà dell'8,7% e l'astensione dell'1,2%. Un successo a cui hanno contribuito i soci "forti" del Monte - Tesoro (11,73%), Caltagirone (9,96%), Delfin (9,87%) e Banco Bpm (9%) -, sostenuti dalle casse previdenziali (4,9%), dalle Fondazioni (+1,5%), dai nuovi azionisti privati e seguiti da una parte del mercato, con le società di asset management, i fondi pensione e quelli di investimento che si sono più o meno equamente divisi tra favorevoli, da un lato, e contrari e astenuti dall'altro. Il verbale conferma il rafforzamento delle casse di previdenza Enpam ed Enasarco, salite rispettivamente all'1,95% e al 2,9%. Come loro a favore dell'aumento si sono espressi l'imprenditore Giorgio Girondi, spuntato con il 2,15%, che già in passato aveva manifestato la sua passione per le banche comprando il 5% di Banco Bpm e la Banca del Fucino, la Ludoil Energy della famiglia Ammaturo, entrata con l'1,5%, e un paio di società maltesi che ruotano attorno all'avvocato trevigiano Massimo Malvestio, la Veniero Investment (0,8%) e la Praude Asset Management (0,7%). I fondi gestiti dalle controllate di Intesa hanno votato a favore dell'aumento con lo 0,34% del capitale, quelli di Mediolanum con lo 0,16%. "Simbolico" il no di Generali, presente con due fondi che portavano complessivamente 3 azioni, mentre la controllata Alleanza ha bocciato l'operazione con le 367 mila azioni del suo fondo Alleanza obbligazionario. Il finanziare Davide Serra ha sostenuto l'ad di Mps, Luigi Lovaglio, come già in passato al Creval, con lo 0,3% in portafoglio alla sua Algebris. Il fondo pensione della Bce - le cui decisioni non hanno nulla a che vedere con quelle della vigilanza - ha bocciato l'aumento con 99 mila azioni e si è astenuto con altre 135 mila. In tema di banche centrali hanno votato contro quella del Botswana (3.721 azioni) e della Corea (38.236 azioni). Spaccato più o meno a metà il mondo dei grandi fondi e degli investitori istituzionali, così come si sono divisi i proxy advisor che li guidano nelle decisioni di voto, con Iss contraria all'aumento e Glass Lewis favorevole. Tra i più importanti sostenitori dell'operazione figurano Norges Bank, Pimco e Vanguard, titolari dei pacchetti azionari rotondi, ma con Lovaglio si sono schierate anche Amundi, Azimut, Schroder, Fidelity, Invesco, Marshall Wace. Contro l'operazione si sono invece espresse Blackrock, Arrowstreet, Two sigma, in possesso delle quote più consistenti. No anche da Allianz, Hsbc, Wisdomtree, Goldman Sachs, Cnp Assurance e Lazard mentre gran parte dei fondi di Jp Morgan, advisor del Monte nell'operazione, si sono astenuti.